Le récap NBA du jour : fin de saison pour Lauri Markkanen, Joel Embiid de retour cette semaine ?

Lauri Markkanen ne rejouera certainement pas cette saison du côté du Jazz, qui a annoncé hier soir que le joueur souffrait à l’épaule droite et serait réévalué dans deux semaines.

Même son de cloche pour Jeremy Sochan, qui souffre de la cheville et devrait manquer la fin de régulière (Source : San Antonio Express News)

1h : Hornets – Celtics

1h : Pistons – Grizzlies

1h : Pacers – Nets

1h : Magic – Blazers

2h : Bulls – Hawks

2h : Pelicans – Suns

NCAA March Madness (Elite Eight, femmes)