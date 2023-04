Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Pendant que Jimmy Butler réalise des dingueries, Bam Adebayo joue blessé. En effet, selon Shams Charania de The Athletic, le pivot du Heat souffre de l’ischio-jambier, ce qui explique peut-être ses performances moyennes en ce moment. Il ne devrait néanmoins pas rater de matchs.

Bam Adebayo has been playing through a hamstring injury and has been trying his best to be available, per @ShamsCharania (Via @FanDuelTV ) pic.twitter.com/rC5gPcKjfP — Heat Nation (@HeatNationCom) April 25, 2023

Toujours au rayon des blessés, Joel Embiid souffre officiellement d’une entorse au genou, avec une lésion au niveau du ligament collatéral latéral. Il sera réévalué en milieu de semaine, et reste incertain pour le début des demi-finales de conférence.

Source confirms Joel Embiid has a sprained LCL. He may have to wear a brace for the knee when he returns. There is some hope that he can play towards the beginning of the Sixers second round series but he will be playing through a knee injury@ramonashelburne was first pic.twitter.com/JxirjN0vjA — John Clark (@JClarkNBCS) April 25, 2023

Avec les grosses échéances internationales qui arrivent (Mondial 2023 + Jeux Olympiques 2024), plusieurs news sont tombées : Jalen Brunson, excellent avec les Knicks en Playoffs, pourrait s’ouvrir les portes de Team USA grâce à ses perfs si l’on en croit Marc Stein. Austin Reaves, qui a fait son trou aux Lakers et qui est Germano-Américain, est lui en mode silence radio avec les dirigeants de l’équipe nationale allemande, selon Eurohoops. Enfin, on a appris que Kyle Anderson allait être naturalisé chinois pour jouer la prochaine Coupe du Monde avec la Chine.

Kyle Anderson is reportedly going to be naturalized to play for China in the upcoming FIBA World Cup and he allegedly has Chinese roots as his maternal grandmother is half-Chinese. pic.twitter.com/6GhXLXtGwq — PBA insider 🏀 (@PBAinsider) April 25, 2023

Paul George a toujours soutenu Russell Westbrook, et est même à l’origine de son arrivée aux Clippers. Pas étonnant donc qu’il veuille voir Brodie continuer l’aventure à Los Angeles, lui qui sera agent libre cet été.

Paul George said he definitely wants Russell Westbrook back next season and said Westbrook “is the leader” the Clippers need at point guard. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) April 25, 2023

Otto Porter Jr. (Toronto Raptors) a activé sa player option à 6,3 millions de dollars pour la saison 2023-24.

Toronto Raptors forward Otto Porter Jr. has picked up his $6.3 million player option for the 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Porter played in just eight games this season due to a left foot injury that needed season-ending surgery in January. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 25, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

