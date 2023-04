C’est une sacrée Woj Bomb qui nous est arrivée hier en fin de soirée : Ime Udoka est le nouveau coach des Rockets de Houston. Après avoir été écarté de son poste par les Celtics en début de saison, le technicien un temps pressenti aux Nets s’est finalement engagé dans le Texas.

Nouveau départ pour Houston. Après une saison dans les bas-fonds de la Conférence Ouest (avant-derniers avec un bilan de 20-62) sous les ordres de Stephen Silas, les Rockets prennent le taureau par les cornes et engagent donc Ime Udoka. L’ancien coach de Boston, écarté en début de saison par les C’s pour des raisons extra-sportives , a un gros chantier devant lui avec un effectif talentueux mais très jeune.

BOOM ! IME UDOKA, NOUVEAU COACH DES ROCKETS !!! https://t.co/tLKneVID9m — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2023

Son tempérament volcanique mais pas moins galvanisant devrait apporter à la franchise du Texas davantage de caractère sur le banc de touche. Avec 14% de chance d’obtenir Victor Wembanyama le first pick lors de la prochaine Draft, les Rockets peuvent alors espérer bâtir un grand projet de reconstruction autour d’étoiles montantes de la ligue. Jalen Green, Alperen Sengun ou Jabari Smith Jr. ont montré cette saison – par séquences – de très belles choses, et Udoka aura alors de quoi transformer cette pouponnière en un sanctuaire du Basket Next Gen’.

Avec une image écornée suite à sa sortie assez brutale à Boston, Udoka se relance dans un contexte où la pression sera moins grande. Après une saison blanche, le coach prend en mains un projet ambitieux dans une franchise qui s’enlise dans une reconstruction (trop) longue depuis le départ de James Harden, notamment. Un temps pressenti à Brooklyn où il a déjà coaché en tant qu’adjoint aux côtés de Steve Nash, Udoka a finalement choisi le challenge Houston et passe devant Frank Vogel qui paraissait être l’autre piste sérieuse pour Houston.

L’objectif pour coach Ime : redonner un peu de saveur à une équipe qui manquait de cadre mais pas de talents, et replacer le Texas sur la carte de la NBA dans les années à venir. Chiche ?