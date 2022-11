Alors que Steve Nash a officiellement pris la porte ce mardi, on se demande forcément qui va devenir le prochain coach des Nets. Visiblement, l’ancien entraîneur de Boston Ime Udoka – pourtant impliqué dans des affaires pas très clean – tient la corde !

Shams Charania de The Athletic nous apprend effectivement qu’Ime Udoka et les Nets sont sur le point de trouver un accord sur une potentielle arrivée de ce dernier à Brooklyn. Alors que certains bruits de couloir laissaient entendre que l’ancien coach d’Utah Quin Snyder pouvait également représenter un candidat crédible aux yeux du manager général Sean Marks, Udoka et Brooklyn ont déjà eu des discussions et il ne manquerait plus que l’officialisation !

The Brooklyn Nets plan to hire Ime Udoka as their new head coach, sources tell @TheAthletic @Stadium. Boston granted the Nets permission to speak to Udoka and will allow him to leave freely, sources said. https://t.co/lFeHY8hUiS — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2022

Cette nouvelle tombe alors qu’il y a toujours un grand flou autour de l’affaire Ime Udoka, suspendu de son poste de coach de Boston pour sa relation extra-conjugale sous fond de harcèlement avec une membre du staff des Celtics. Théoriquement son aventure avec les Verts n’était pas terminée mais Boston – désormais coaché par Joe Mazzulla – ne comptait pas retenir Udoka s’il venait à prendre un autre job ailleurs. Et visiblement, les Nets n’ont pas perdu de temps pour sauter sur l’occasion malgré cette saga extra-sportive et le mauvais coup de pub que son arrivée peut engendrer. Comme s’il n’y avait pas encore assez de drama du côté de Brooklyn…

En tous les cas, si on reste focalisé sur Ime Udoka le coach, il a convaincu lors de sa saison rookie sur le banc des Celtics, lui qui a emmené l’équipe de Jayson Tatum et Jaylen Brown jusqu’au stade des Finales NBA. Respecté au sein du vestiaire de Boston, il avait su imposer son leadership malgré des débuts compliqués la saison dernière. Du leadership, de la crédibilité, une forte tête, c’est le genre de profil que recherche sans doute Sean Marks aujourd’hui après l’échec de l’expérience Steve Nash, qui avait perdu le soutien des superstars Kevin Durant et Kyrie Irving. Aux yeux du GM des Nets, Udoka possède la personnalité pour remettre de l’ordre à Brooklyn, pour permettre au championship project des Nets d’avancer après le bordel de ces dernières semaines et derniers mois, et avoir le respect du vestiaire. Marks le connaît plutôt bien puisqu’on rappelle qu’Udoka était assistant coach à Brooklyn lors de la saison 2020-21. Cela a notamment permis à ce dernier de créer quelques relations au sein de la franchise new-yorkaise, notamment avec KD qu’il a ensuite retrouvé aux Jeux Olympiques de Tokyo quand il faisait partie du staff de Gregg Popovich avec Team USA.

En avril dernier, Ime Udoka était sur le banc des Celtics quand Boston a détruit la bande à Kevin Durant et Kyrie Irving. Désormais, il va prendre place sur celui des Nets pour tenter de redresser une équipe qui partait à la dérive. Son arrivée permettra-t-elle de remettre de l’ordre à Brooklyn, ou aura-t-on une dose supplémentaire de drama ?

Source texte : The Athletic / ESPN