Attention Woj Bomb ! Alors qu’on se demandait avant le début de la saison jusqu’à quand Steve Nash allait tenir sur le banc des Nets, on a désormais la réponse : sept matchs. Selon ESPN, le coach de Brooklyn vient effectivement de se voir indiquer la porte.

7/10. Voilà ce qu’on avait dit début octobre concernant la probabilité de voir Steve Nash quitter les Nets en cours de saison. On est le mardi 1er novembre et ça n’a pas raté.

Après un bilan de seulement deux victoires et cinq défaites sur les sept premiers matchs de la saison régulière, la franchise de Brooklyn a donc décidé de se séparer de son coach. Pas vraiment une surprise sachant que sa position a été largement fragilisée par l’ultimatum posée par Kevin Durant durant l’été, quand la superstar des Nets avait carrément demandé au propriétaire Joe Tsai de virer Nash. Néanmoins on ne pensait pas forcément que ça allait arriver aussi vite dans la saison. Mais entre une équipe sans vie, pathétique en défense et prévisible en attaque, le management de Brooklyn a estimé que ça ne pouvait plus durer. Et comme souvent dans ces cas-là, c’est le coach qui prend tarif même si officiellement, c’est une « décision mutuelle ». Limite on le sentait venir, surtout après les déclarations de Nash lui-même après la défaite contre Indiana, où Stevie avait carrément parlé de « désastre ».

C’est l’assistant coach Jacque Vaughn qui va prendre temporairement les commandes de l’équipe si l’on en croit Adrian Wojnarowski. Pendant que ce dernier fera de son mieux pour remettre les Nets sur les bons rails, Joe Tsai et le manager général Sean Marks vont tenter de trouver un coach ayant la tête suffisamment forte et surtout la crédibilité pour coacher Kevin Durant et Kyrie Irving. Quelques noms sont déjà sortis, comme… Ime Udoka malgré ses affaires extra-sportives (c’est vrai que ça manque de drama à Brooklyn), et l’ancien coach du Jazz Quin Snyder.

Arrivé en septembre 2020 à Brooklyn sans la moindre expérience en tant que head coach, Steve Nash a tenu deux ans chez les Nets. Deux années où il n’a pas su convaincre, mais où il a aussi dû faire face à des circonstances extrêmes dans le gros bordel de Brooklyn. C’en était trop pour la franchise new-yorkaise, et probablement aussi pour lui.

Source texte : ESPN

Decision was mutual with Nets and Nash, per sources. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 1, 2022