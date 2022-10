Après l’été chaotique qui a caractérisé l’intersaison de Brooklyn, tout le monde est de retour chez les Nets. Kevin Durant n’a pas été transféré, Kyrie Irving a activé sa player option, et le duo Steve Nash – Sean Marks est toujours là malgré l’ultimatum posé par KD il y a quelques semaines. Mais évidemment, ce n’est pas pour autant que la page est complètement tournée et que soudainement tout va pour le mieux dans le meilleur des univers chez les Nets. On se demande plutôt si tout ce beau monde sera toujours à Brooklyn à la fin de la saison…

« Et si Kevin Durant demandait à nouveau son transfert en cours de saison ? Et si Steve Nash se faisait jeter de son poste de head coach ? Et si Kyrie Irving était échangé à la prochaine deadline ? Et si le manager général Sean Marks finissait par prendre la porte ? » Les si sont nombreux à Brooklyn avant le début de la saison 2022-23. Pour y voir plus clair sur ce qui peut ou ne peut pas se passer cette année, étudions les situations de chacun à l’instant T.

Steve Nash

Steve Nash est peut-être celui qui possède la position la plus fragile à l’heure actuelle. Déjà de par son poste, car les head coachs sont souvent les premiers à prendre la porte quand les résultats ne répondent pas aux attentes ou que le collectif ne tourne pas à son plein potentiel. Et ensuite évidemment parce que le meilleur joueur de l’équipe aka Kevin Durant a demandé au propriétaire Joe Tsai de virer Nash durant l’intersaison dans une tentative désespérée de forcer son transfert. Sans succès au final et même si ça montre un soutien de Tsai envers le coach, la légitimité de Nash aujourd’hui aux yeux des joueurs avec qui il est au contact tous les jours est forcément affaiblie, peu importe ce qu’assure le principal intéressé via la presse depuis quelques jours. Elle l’est d’autant plus que Steve a peiné à convaincre la saison dernière quand il fallait garder le groupe soudé face à l’adversité. On peut dire que la situation était tellement chaotique que n’importe quel coach aurait galéré, ce qui est sans doute vrai, mais on a surtout l’impression que Nash n’a jamais vraiment réussi à s’imposer pour mettre un peu d’ordre dans tout ce bordel. Cette saison, s’imposer il devra, sinon il risque de se faire bouffer puis virer à un moment donné.

Probabilité pour qu’il quitte les Nets en cours de saison : 7/10

Kyrie Irving

Kyrie Irving l’a dit lui-même lors du Media Day, il n’est pas passé loin de quitter Brooklyn. Peut-être que ce n’est que partie remise qui sait. Même si la priorité des Nets aujourd’hui est de voir ce qu’est capable de réaliser le groupe actuel avec tout le monde sur le pont, la situation contractuelle d’Uncle Drew apporte forcément une bonne dose d’incertitude. Kyrie a certes prolongé pour un an en activant sa player option mais il redeviendra agent libre en 2023, et qui dit agent libre dit départ potentiel si jamais la situation à Brooklyn n’est plus tenable pour une raison ou pour une autre. Face à ce risque qui est réel (on peut compter sur les Lakers pour se mettre sur le dossier dans un an), les Nets peuvent très bien décider de le transférer au moment de la deadline pour obtenir une contrepartie et ainsi éviter de potentiellement le perdre contre peanuts. Néanmoins, aspect crucial à garder en tête, Kyrie Irving est hyper proche de Kevin Durant. Maintenant que KD est revenu dans le projet Nets, on voit mal Brooklyn casser le duo et donner une raison supplémentaire à Kevin de faire la gueule. De plus, n’oublions pas que Kyrie a beaucoup de choses à prouver cette année, en particulier en matière d’investissement. S’il veut obtenir un bon contrat après la fin de celui-ci, il devra non seulement enchaîner les grosses perfs quand il est sur le terrain (ça ne devrait pas poser trop de problèmes), mais surtout être sur le terrain (là par contre on a plus de doutes). On attend donc une grosse campagne du platiste, grosse campagne qui devrait réduire ses chances de se faire transférer en cours de saison.

Probabilité pour qu’il quitte les Nets en cours de saison : 5/10

Kevin Durant

Kevin Durant a pratiquement tout fait au cours de l’été pour obtenir son bon de sortie. Sans succès. Face à l’énorme contrepartie demandée par les Nets, aucune franchise n’a voulu s’aligner et KD n’a pas eu d’autre choix que de faire machine arrière et revenir dans le championship project de Brooklyn. Interrogé sur sa demande de transfert lors du Media Day, KD a déclaré qu’il comprenait les difficultés pouvant accompagner le montage d’un tel blockbuster, et se dit prêt à tourner la page pour aller de l’avant désormais. Malgré tout, impossible de ne pas se poser la question suivante : est-il possible qu’il remette sa demande de trade sur la table si les premières semaines de la saison ressemblent à nouveau à un gros bordel à Brooklyn ?

« On a traversé beaucoup de choses en tant qu’équipe et j’ai toujours fait mon boulot. Je ne pense pas devoir prouver quoi que ce soit aux fans des Nets après ces trois ans. Je m’engage à avancer avec cette équipe. »

Ce n’est qu’à moitié rassurant mais on voit mal Kevin Durant quitter Brooklyn dans un futur proche. C’était mission impossible de transférer KD durant l’intersaison, ça ne deviendra pas plus facile en cours d’année sachant que le Slim Reaper a encore quatre années de contrat et que la franchise de Brooklyn ne baissera pas ses demandes.

Probabilité pour qu’il quitte les Nets en cours de saison : 3/10

Sean Marks

Au milieu de tout ça, quelle est vraiment la position du manager général Sean Marks ? Il a eu un vote de confiance de la part du propriétaire des Nets Joe Tsai quand Kevin Durant a posé son ultimatum cet été, et a fait du bon boulot pour continuer de monter une équipe hyper compétitive sur le papier. De plus, depuis la fin de la saison dernière, Marks a choisi de resserrer la vis en déclarant publiquement qu’il voulait des joueurs investis (coucou Kyrie) et qu’il allait faire en sorte de reconstruire une culture de franchise respectable à Brooklyn. Des paroles qui ont été suivis par des actes, Marks refusant de donner un contrat à long terme à Kyrie et de céder à la pression entourant la demande de transfert de Kevin Durant. Autant de raisons qui semblent solidifier aujourd’hui sa position en tant que boss des opérations basket de Brooklyn, peu importe s’il n’est pas dans le cœur de KD et Kyrie.

Probabilité pour qu’il quitte les Nets en cours de saison : 2/10

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets. — Joe Tsai (@joetsai1999) August 8, 2022

Qui finit la saison à Brooklyn ? Qui va aller voir ailleurs ? Tout ce beau monde peut-il arriver à bon port ensemble ? Dans une saison qui s’annonce imprévisible et potentiellement explosive, aucun scénario n’est à écarter. Et c’est spécifiquement pour cela qu’on gardera les yeux rivés sur les Nets du début à la fin.