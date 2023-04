La bombe est tombée cet après-midi : Nick Nurse a été remercié par les Raptors. En parallèle – et par effet domino – cela va peut-être débloquer la situation à Houston. En recherche d’entraîneur pour la saison prochaine, les Rockets ont trois noms dans le viseur dont Nick Nurse, qui serait l’un des favoris de la course. Les autres ? Frank Vogel et Ime Udoka.

En amont de la postseason, Nick Nurse se questionnait sur son avenir. Aujourd’hui, il sait qu’il ne sera pas sur le banc des Raptors en octobre prochain. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne coachera plus la saison prochaine. Les Rockets font partie des franchises en recherche d’entraîneur. Selon Adrian Wojnarowski, Houston va discuter avec trois coachs connus du système NBA : Frank Vogel, Ime Udoka et donc Nick Nurse. Trois entraîneurs qui connaissent le chemin pour aller en Finale NBA. Avec deux champions : Vogel (2020) et Nurse (2019). Mais également trois entraîneurs aux parcours et aux styles bien différents… qui seront convoqués pour discuter avec les Fusées.

The Rockets are progressing toward a second-round of interviews, which are expected to include Ime Udoka, Frank Vogel and the introduction of Nick Nurse into the process, sources tell ESPN. https://t.co/Oq7wscq9Bv — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2023

Ime Udoka n’a coaché qu’une seule saison en NBA : l’année dernière avec les Celtics, qui ont été en Finales NBA avant de s’incliner face aux Warriors. Il a ainsi repris le flambeau de Brad Stevens qui devenait GM. Il récupère alors un groupe avec une belle base et la solidifie, bien que ce processus ait pris quelques mois avant de rendre l’équipe totalement opérationnelle. Même si l’effectif actuel des Rockets est bien différent de celui des C’s, Udoka pourrait avoir cette poigne pour encadrer des jeunes et les guider vers le succès. Cependant, vient la question de l’image pour la franchise. Ime Udoka a été suspendu un an par Boston pour une histoire pas très nette avec une employée de la franchise du Massachusetts.

Bien que la dernière expérience de Frank Vogel en tant que coach se soit soldée par un fiasco avec les Lakers, il a déjà montré par le passé chez les Pacers et le Magic qu’il pouvait entraîner un jeune groupe. Certes, mais peut-il l’emmener loin sur le long terme ? C’est ce que Houston va devoir déterminer via ces entretiens. La seule fois où Vogel a fait un gros parcours en Playoffs c’est pendant la bulle avec LeBron James et Anthony Davis en forme. Les Rockets sont loin d’avoir des joueurs de ce calibre dans leur effectif et l’idée n’est pas d’en faire venir à court terme.

Nick Nurse serait peut-être la solution idéale. À la fois fin tacticien et meneur d’homme, il a l’expérience du succès et de comment y parvenir. Tout en ayant une image lisse et sérieuse. De part son nom et son palmarès, le groupe de jeunes des Rockets serait certainement à l’écoute de son expérience, en tout cas plus qu’avec Stephen Silas.

Trois candidats pour un poste dans le but de relever une franchise plus bas que terre. La base est jeune et talentueuse. La Draft à venir va encore rajeunir ce groupe et peut-être même le renforcer si Houston tire le bon numéro qui commence par Victor et finit par Wembanyama. Ne manque plus qu’un coach d’expérience pour mettre en ordre tout ça.

Source : Adrian Wojnarowski