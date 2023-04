Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Toujours gêné par son dos, le pivot bleu-blanc-rouge des Wolves Rudy Gobert est incertain pour le Game 3 de ce soir entre les Wolves et les Nuggets à Minnesota.

Minnesota Timberwolves say Rudy Gobert (back spasms) is questionable tonight against the Denver Nuggets. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 21, 2023

Après avoir viré leur manager général Tommy Sheppard, les Wizards possèdent plusieurs noms en tête pour le remplacer. Parmi eux : Trajan Langdon (GM des Pelicans), Tim Connelly (boss des Wolves) et même Masai Ujiri (président des Raptors). (Source : The Athletic)

Blessé au pied l’été dernier (blessure de Lisfranc) et absent pendant toute sa saison rookie, le numéro 2 de la Draft 2022 Chet Holmgren pourrait jouer la prochaine Summer League avec le Thunder. (Source : The Oklahoman)

