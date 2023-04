Lors du premier match de la nuit entre Nets et Sixers, James Harden et Joel Embiid ont tous deux récolté une faute flagrante. Si le premier cité a été expulsé pour un coup – à priori involontaire – dans les parties de Royce O’Neale, le second est resté en jeu après avoir envoyé un gros coup de pied à Nic Claxton. Des décisions qui, une fois mises face à face, provoquent une forme d’incompréhension.

Deux poids deux mesure cette nuit à Brooklyn ? C’est en tout cas ce que les images laissent suggérer, à première vue. Pour la petite histoire, les Sixers ont du faire sans James Harden lors du quatrième quart-temps. Ramesse a été prié d’aller prendre sa douche pour un coup dans les valseuses de Royce O’Neale. Si la faute est bien réelle, vaut-elle une expulsion, telle qu’ordonnée par le corps arbitral ?

This got James Harden ejected. An absolute joke. pic.twitter.com/m8T4h61eil — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 21, 2023

Ici, on aurait clairement tendance à répondre que non. Les gestes comme celui de la Barbe doivent être sanctionnés. Mais ici, il s’agit surtout d’une partie de son jeu, pour se créer de l’espace afin d’attaquer le cercle. Le fait est que son bras est certes mal placé – ce qui mérite une sanction – mais pas au point de mériter une exclusion. À ce moment là, on peut clairement finir tous les matchs sans intérieurs étant donné la quantité de tartines qui se distribuent sous les paniers.

…Et c’est justement sous le panier que nous attend la deuxième partie des faits qui amènent à cette réflexion globale sur l’arbitrage. Dès l’entame de match, les Nets profitent de leur avantage d’être à la maison pour mettre Joel Embiid sous pression. Lors d’une action sous le panier, Nic Claxton et Jojo sont déséquilibrés, Embiid finissant au sol. Mouvement d’arrogance du Clax, qui tente de lui passer dessus comme Iverson. Il n’en fallait pas plus pour énerver le pivot des Sixers, qui lui envoie son panard dans l’entrejambe pour l’empêcher de passer.

Embiid kicks Claxton after trying to step over him pic.twitter.com/l23qaOFvHV — NBACentral (@TheNBACentral) April 20, 2023

Tentative volontaire de blesser l’adversaire ? Normalement, c’est dehors. Et ce même s’il faut reconnaître que c’est bien Claxton qui a provoqué son vis-à-vis. Le geste est d’autant plus impressionnant qu’Embiid chausse quand même grand. Le coup est bien visible… mais les arbitres ne prononcent qu’un flagrante 1, qui ne suffit pas à être disqualifiante en NBA. Peut-être (sûrement même) ont-ils caractérisé la responsabilité de Claxton dans le geste de Jojo en allégeant sa sanction, mais attention à ce que cela ne soit pas contre productif… de surcroit avec une faute aussi contestable sifflée sur Harden plus tard dans la partie.

L’idée derrière ce papier n’est pas de filer l’adresse des arbitres du match, clairement pas. Primo : ils connaissent mieux leur métier que nous. Deuzio : loin de nous l’envie de vouloir aller siffler lors des Playoffs NBA. Par contre, on s’autorise une interrogation sur la nature même de ces coups de sifflets. Comme dit, on est en Playoffs. L’intensité redouble, les contacts également… dédicace à la fin de match entre Wolves et Nuggets tiens. Tout ça pour dire qu’un contact comme celui d’Harden, c’est oui pour une sanction mais c’est très discutable pour une expulsion. En revanche, le geste d’Embiid semble mériter autre chose. Attention, car sortir le Camerounais au début d’un tel match… ça peut vous changer le résultat final.

Bien sûr, la comparaison Embiid – Draymond Green arrive très vite dans les esprits. Pour une action du même acabit – du moins dans l’intention – Dray a mangé un match de suspension et l’exclusion. Le contexte y joue bien sûr : historique du joueur, Adam Silver dans les gradins… mais la nature de la faute est la même. Pourquoi Jojo n’est-il donc pas à minima exclu aussi ? Éternelle question que celle du jugement de valeur en direct.

Source : TNT, NBA, ESPN