Match d’ouverture de la soirée NBA de ce vendredi, les Hawks accueillent les Celtics à pour le Game 3 de leur série. Les deux premiers ont été dominés de la tête et des épaules par Boston qui arrive à la State Farm Arena avec l’ambition de rentabiliser leur voyage en Géorgie.

Que dire à part que tout roule pour les Celtics ? Finalistes NBA la saison passée, les Trèfles sont bien déterminés à aller au bout cette année et se sont renforcés afin d’y parvenir. Le principal ajout reste sans aucun doute Malcolm Brogdon récemment élu sixième homme de l’année. Avec cet effectif collectif qui se connait par cœur, il faut avoir une sacrée équipe pour pouvoir rivaliser. Ce qui n’est pas le cas des Hawks ou en tout cas, ils nous le cachent bien. Oui, on dit ça car au cas ou vous avez pioncé la semaine dernière, les deux premières rencontres au TD Garden ont été une véritable boucherie : Boston a écrasé les Faucons de manière simple et efficace. Trae Young n’a pas réussi pas à s’exprimer contre la défense des C’s, John Collins est inexistant depuis samedi dernier et Quin Snyder semble savoir qu’il lui fait une saison supplémentaire pour installer sur le long terme ses principes de jeu. À souligner quand même les efforts de Clint Capela, De’Andre Hunter et Dejounte Murray notamment au Game 2 qui ont tenté d’insuffler un peu de sentiment de révolte contre l’ogre vert.

Que quelqu’un dise à Trae Young que ce sont les Playoffs. Vraiment. Dans les tentatives, il est beaucoup trop dans l’attente de coups de sifflets de saison régulière. C’est mort. Les bumps en espérant avoir deux lancers, c’est divisé par 15 après le 10 avril. Step up. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2023

Pour le Game 3, Atlanta aura son public dans la salle, certes, mais est-ce que ça va réellement changer quelque chose à cette série ? Est-ce que 20 000 personnes arriveront à motiver leurs joueurs pour exécuter proprement le jeu et surtout rentrer les shoots durant quatre quart-temps ? À la maison, Trae Young pourrait redevenir lui-même, c’est à dire un joueur qui tourne en 25/10 en se levant le matin et avant même de prendre ses Chocapic. Mais Boston a de quoi l’embêter en défense avec Marcus Smart par exemple, DPOY 2022. Il faudrait que dans le même temps, le cinq entier soit une menace pour les visiteurs pour empêcher une prise à deux sur Ice Trae. Mais là, on navigue dans l’océan de l’hypothétique en frôlant les rives de l’irréel. Dans tous les cas, il faudra compter sur une masterclass des Hawks cette nuit pour espérer battre Boston et survivre dans cette série parce que sinon c’est 3-0. Et qui dit 3-0 dit défaite assurée, selon l’historique de la NBA.

Rendez-vous à 1h cette nuit pour le Game 3 entre ces deux franchises. Dès la fin du match on aura une sérieuse indication quant à l’avenir de la série. Bien qu’on ait tous une petite idée en tête de comment et quand elle pourrait se conclure.