La série la plus serrée de ce premier tour de Playoffs ? Sans doute que oui… et cela va aller crescendo. Les Knicks accueillent dans leur mythique antre du Madison Square Garden les Cavaliers pour le Game 3, à 2h30. Salle mythique + ambiance de Playoffs = match immanquable !

Les hommes de New-York reviennent de leur voyage à Cleveland avec ce qu’il leur fallait : l’avantage du terrain. En remportant le Game 1, les Knicks se sont offert un peu de sérénité pour aborder la suit de cette série. Au Madison Square Garden, la foule initiée de la Big Apple va tout donner, y compris ses cordes vocales. Comprenez par là que l’ambiance qui règne dans cette arène peut vraiment faire basculer des rencontres. Un vrai avantage pour Jalen Brunson et ses potes. Mais en face, un certain Donovan Mitchell peut – et devra – avoir les épaules assez solides pour résister à cette pression. Celui qui devait signer avec les Bockers l’été dernier se retrouve face à elle en Playoffs. Dodo Miche sera très attendu et devra porter Cleveland à la victoire pour prendre le dessus dans la confrontation.

I’m ready for the Friday night Knicks vs. Cavs matchup! It’s going to be a war in Madison Square Garden and I know the Knicks fans will be loud and going crazy in MSG! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2023

Sur le terrain justement, on a eu jusqu’à présent deux rencontres bien différentes. Une première accrochée, où les Knicks se sont détachés grâce à un Brunson très clutch. Et une seconde qui a vite tourné au blow-out en faveur de Cleveland. Difficile donc de savoir ce qui nous attend lors de ce Game 3 au MSG. Le match dans le match entre Donovan Mitchell et Jalen Brunson est très alléchant. On imagine parfaitement le remake de leur dernière confrontation de régulière où les deux hommes avaient terminé à plus de 40 points chacun. Seulement, il faudra se donner un peu plus en défense que lors de ce match en question.

À cet égard, Cleveland semble toujours – sur le papier – mieux armé avec ses tours de guet que sont Jarrett Allen et Evan Mobley, finaliste au titre de DPOY et leader défensif de la meilleure défense de la Ligue niveau rating. Les menaces dans la raquette ne sont cependant pas les plus importantes avec un Julius Randle encore diminué et un Mitchell Robinson pour l’instant bien maîtrisé. Le danger va donc sûrement arriver des lignes extérieures avec un Jalen Brunson attendu… et des shooteurs comme RJ Barrett et Immanuel Quickley qui peuvent prendre feu à tout moment. Ce sera au premier rideau des Cavs de faire le travail cette nuit… dans un grondement qui ne sera certainement pas favorable. Spike Lee au premier rang, mais surtout une armée bleue et orange pour tenter de faire vaciller l’adversaire. Boules Quiès recommandées.

Le premier match de Playoffs au Madison Square Garden depuis l’aventure de 2021. À cette époque, le MSG a créé Ice Trae, peut-être va-t-il permettre à une autre star de prendre encore plus d’envergure après ce match ou cette série. Début de réponse cette nuit à partir de 2h30.