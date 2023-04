Troisième épisode de la série entre Wolves et Nuggets, mais cette fois à Minneapolis ! Les Loups doivent impérativement gagner pour ne pas être dos au mur, tandis que les Nuggets auront fort à faire dans la Tanière. Après un Game 2 très tendu jusqu’aux ultimes secondes, la troisième manche pourrait être un nouveau duel entre Anthony Edwards et Jamal Murray.

On bave d’envie ici. Mais pourquoi ? Tout simplement à l’idée de revoir Jamal Murray et Anthony Edwards se la donner sans aucune retenue. Lors du Game 2, les deux joueurs ont entamé une danse infernale et tous deux terminés le match à 40 points ou plus. Malheureusement pour Ant Man, ce sont les Nuggets qui ont pris le meilleur, profitant des trop nombreuses fautes commises par les Loups. Cette nuit, le jeune leader de Minny devrait donc être surboosté par l’enjeu : un match quasiment éliminatoire. Victoire ? La série est relancée. Défaite ? Faut commencer à regarder les billets d’avion pour Bora Bora.

Pour les Nuggets, l’essentiel est d’ores et déjà rempli : 2-0 à la maison, déplacement plutôt serein ce soir. Il ne faut pas prendre cette équipe des Wolves à la légère non plus, ce serait une grave erreur et les Pépites le savent très bien. Lors du second match, la lenteur au redémarrage en début de deuxième mi-temps à complètement relancé une partie alors quasiment pliée. Une situation qui a d’ailleurs provoqué le passage de Jamal Murray en Playoffs mode. Trois points, mi-distance : tout est rentré ou presque, et il a fallu tout cela pour contrer l’incandescence d’Anthony Edwards.

The Nuggets take on the Timberwolves at 9:30 ET on ESPN. Jamal Murray is the 3rd player with more 40-pt games in the playoffs than the regular season along with Sam Cassell and Penny Hardaway (min. 1 40-point game in reg season). pic.twitter.com/Yjg3X79I2S — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 21, 2023

Alors, se dirige t-on vers un nouveau duel au sommet entre les deux extérieurs ? Peut-être que non. Il faut ajouter au contexte du deuxième match que les fautes ont considérablement gêné les intérieurs des deux équipes, qu’il s’agisse de Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns ou d’Aaron Gordon. Cela aura bien sûr été revu par les coachs, et sera sans doute corrigé au Game 3. N’empêche que pouvoir compter sur un joueur capable de prendre la gonfle et de faire bien plus que simplement l’assumer… c’est un vrai avantage de roi. Et pour les spectateurs, un kiff’ total.

Dernière variable à ajouter à cette grande équation : le public. Tout le Minnesota sera dans la salle pour pousser sa jeune garde. Et cela pourrait contribuer à faire la différence, comme lors du Play-in l’année dernière. Une chose est sûre. Cette série a beau se jouer entre le premier et le huitième de l’Est, elle n’est clairement pas terminée… alors rendez-vous à 3h30 !

Source : ESPN