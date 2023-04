Nick Nurse viré par les Raptors !

On pouvait s’y attendre, c’est désormais officiel : Nick Nurse n’est plus le coach des Raptors ! Le technicien de Toronto est mis à la porte après une mauvaise saison de son équipe. Champion NBA en 2019 et Coach de l’Année en 2020, la page se tourne donc pour Nurse, qui était déjà au coeur de nombreuses rumeurs depuis plusieurs semaines.

À très vite sur un autre banc ? Pourquoi pas. En tout cas, Nick Nurse n’est officiellement plus le coach des Raptors, selon Adrian Wojnarowski. La nouvelle était relativement attendue, et fait suite à une saison dégueulasse de Toronto, comparé à l’effectif dont disposait le technicien. Pour les Dinos, il s’agit sans doute ici de la première opération d’un été mouvementé, puisque tous les joueurs ou presque ont eu droit à des rumeurs de transfert cet hiver. Il n’en avait finalement rien été, mais cette annonce est le signe annonciateur de grands changements.

Nick Nurse is out as Raptors coach, sources tell ESPN. pic.twitter.com/HEKwTAdfUH — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2023

Toujours selon l’insider, Masai Ujiri – propriétaire des Raptors – et Nurse se sont rencontrés plusieurs fois depuis la fin de saison régulière, avec l’idée de voir ce qu’il était possible de faire. S’ils ont d’abord essayé de trouver une voie commune pour continuer au Canada, la fracture a finalement semblé inévitable. Point maille ? Nick devait encore toucher 8 millions la saison prochaine, Toronto devrait donc lui payer ce montant pour le libérer.

Masai Ujiri and Nurse met several times since the end of the season to discuss how they might move forward together, but a breakup felt inevitable. Nurse had one year and $8M-plus left on his deal, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2023

Présent chez les Raptors depuis 2013, il évolue d’abord sous les ordres de Dwayne Casey avant de prendre les rênes du banc en 2018. Crédité pour son apport dans le jeu offensif des Raptors, il sera sacré champion NBA en 2019 avec notamment Kawhi Leonard sous ses ordres. En 2020, et malgré le départ de Leonard pour Los Angeles, Nurse exploite son groupe à la perfection et place Toronto à la deuxième place de l’Est. Une performance remarquable qui fait de lui le vainqueur du trophée de Coach de l’Année. Depuis ? Deux saisons plus ternes, avec une élimination dès le premier tour des Playoffs l’année dernière et une année blanche sans qualification pour la postseason ensuite. L’heure de changer de cycle…

Cela ne devrait d’ailleurs pas traîner : Adrian Wojnarowski a indiqué immédiatement après son annonce qu’Ime Udoka, le coach qui a emmené Boston en Finale NBA la saison passée, était favori pour reprendre le poste. Il faudra attendre encore un peu pour avoir le nom du nouveau tacticien de Jurassic Park, mais Udoka pourrait incarner cette personne.

Former Celtics coach Ime Udoka is expected to be a serious candidate to replace Nurse, sources tell ESPN. https://t.co/L15nmpkxVo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2023

Pour Nick Nurse, le Woj’ fournit également des informations complémentaires. Sa mise sur le marché pourrait intéresser du côté de Houston, qui s’est séparé de Stephen Silas le soir de la fin de saison régulière. Bien sûr, d’autres candidats sont cités mais un coach du calibre de Nurse représente une formidable opportunité. Affaire à suivre !

Nurse will immediately become a prominent candidate in the Houston Rockets’ coaching search, sources tell ESPN. He won the 2019 NBA title as Raptors coach, and was voted the 2020 NBA Coach of the Year. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2023

Source : Adrian Wojnarowski