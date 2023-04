Nadir Hifi est officiellement candidat à la Draft 2023 !

Nadir Hifi annonce qu’il se présente à la Draft NBA 2023 ! Le jeune crack de 20 ans qui évolue pour Le Portel en Betclic Elite est donc officiellement candidat pour rejoindre la Grande Ligue. Après une saison remarquable dans le Nord, cette annonce pourrait continuer à faire monter sa cote dans les semaines à venir.

Nous avions eu la chance de l’interviewer récemment sur son jeu et sa vision de l’avenir. Dans ses réponses, Nadir Hifi laissait clairement transparaître son envie d’aller montrer aux Américains toute l’étendue de son talent. Via cette annonce, il officialise formellement son intention de rejoindre la ligue, en tout cas de tout faire pour y parvenir. Avec 17,1 points, 2,9 rebonds et 3,3 passes cette saison, Nadir a été l’élément clé du jeu de l’ESSM. On note également la capacité du garçon à prendre feu : ses 39 points contre Paris en sont la preuve.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇫🇷Nadir Hifi🇩🇿 (@thenadirhifi)

Un gros scoreur, très jeune et déjà dominant dans le championnat professionnel français… ça donne quoi dans les mock drafts ? Et bien s’il n’était jusqu’à récemment pas référencé, Nadir Hifi est aujourd’hui 78e dans la liste des meilleurs prospects de la génération 2023. Ce rang ne lui permet pas à l’heure actuelle d’être drafté, puisque seulement 58 joueurs seront sélectionnés le jeudi 22 juin. Pas de panique, car le jeune prospect va certainement se rendre outre-Atlantique dans les prochaines semaines pour effectuer plusieurs entraînements devant les scouts NBA.

Avec Bilal Coulibaly et donc Victor Wembanyama, Hifi est le troisième candidat à la Draft 2023 issu de Betclic Elite. Reste à savoir quel sera le programme du franco-algérien d’ici au soir de la Draft, et s’il maintient sa candidature ou non.