Il réalise une saison fantastique du côté du Portel. Nadir Hifi a sans doute atteint l’apogée de son basket cette année face à Paris, hier soir. Le meneur de 20 ans a porté son équipe à une victoire cruciale dans la course au maintien dans l’élite du basket français. 39 points, 8 rebonds, 4 passes décisives… et 44 d’évaluation, record de la saison en championnat !

Incroyable. Hier, les Parisiens n’ont strictement rien pu faire. Face à eux, un homme incandescent, qui a récité une partition presque parfaite. À seulement 20 ans, le jeune meneur a frôlé la quarantaine d’unités. En percussion, à 3-points, à mi-distance… dangereux de partout. Et surtout, du scoring qui lui a aussi permis d’attirer l’attention des attaquants pour créer des angles de passes et régaler les copains.

Auteur d’une saison de très haut standing, puisqu’il tourne à 17,1 points, 3,1 rebonds et 3 passes de moyenne, Nadir Hifi confirme de la plus étincelante des manières son niveau de jeu exceptionnel. Nous en parlions sur les réseaux sociaux il y a quelques temps : pourrait-on voir Nadir en NBA prochainement ? Dominant dans le championnat français, rien ne semble impossible actuellement, même s’il n’est pas référencé dans les mock draft 2023 et 2024 pour le moment. Une forme d’anomalie tant son basket est déjà rodé et efficace. Bravo champion.