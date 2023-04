C’est une course au MVP légendaire qui se déroule sous nos yeux, entre plusieurs monstres NBA. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou Joel Embiid ? Qui repartira avec le plus prestigieux des trophées individuels ? Si chacun a sa propre réponse, le pivot des Sixers n’a pas mâché ses mots concernant celui des Nuggets. En effet, pour Embiid, si Jokic est MVP cette saison ce serait tout simplement… un scandale.

Grosse ambiance à l’approche des Playoffs !

Alors que la Conférence Ouest est chamboulée tous les soirs en fonction des résultats, et que la Conférence Est se demande encore qui la représentera en Finales NBA, les esprits s’échauffent entre poids lourds de la Ligue. En effet, depuis plusieurs semaines on sait que la course au MVP crée de nombreux débats, et deux hommes dominent la discussion plus que quiconque. Joel Embiid d’un côté, Nikola Jokic de l’autre. Giannis Antetokounmpo ? Officiellement éliminé de la discussion par la NBA pour “ne pas avoir joué assez de matchs”, le Grec n’est malheureusement plus apte à faire partie de la course. Un véritable coup dur pour le franchise player des Bucks, qui faisait une saison bof-bof aux commandes de Milwaukee. Le débat a donc véritablement lieu entre deux hommes.

Plutôt Jokic ou plutôt Embiid ?

Un triplé pour le patron des Nuggets, ou une première pour le monstre des Sixers ?

Interrogé par Shams Charabia de The Asthmatique ce vendredi soir, Embiid s’est complètement lâché sur son rival numéro 1, Nikola Jokic.

Je ne comprends pas toute cette hype autour de lui [NDLR : Nikola Jokic]. Ok il fait des passes en fermant les yeux, super. Mais est-ce qu’il défend aussi bien que moi ? Est-ce qu’il a ma science du scoring ? Je vous pose la question : est-ce que vous pensez que Jokic est le meilleur pivot au monde ? Moi je ne pense pas, et vous savez la réponse comme moi. Il suffit de voir le match de janvier dernier que nous avons joué contre Denver. Ce que je lui ai fait, c’est un boulot de MVP. Il n’a rien pu faire, et on a très bien vu ce soir-là qui était le meilleur joueur des deux. James (Harden) avait demandé à la NBA de mettre le match sur une chaîne cryptée, mais ils n’ont rien voulu entendre.

Des propos durs, qui soulèvent aussi une pointe d’amertume de la part de Joel Embiid. Deux fois dauphin dans la course au MVP, l’homme fort des Sixers pense que c’est enfin son heure :

Est-ce que je pense que je suis le MVP de la Ligue cette saison ? Bien sûr. Je suis le meilleur scoreur, le meilleur défenseur, le meilleur leader, le meilleur assistant-coach, notre équipe a un des meilleurs bilans de la NBA, donc je coche toutes les cases. Je ne vois pas ce qu’on peut me reprocher cette année. Avant c’était le nombre de matchs joués, ou bien le classement collectif. Aujourd’hui il n’y a plus d’argument valable. Regardez, on s’est même débarrassés de Ben Simmons et aujourd’hui on se demande s’il va finir aux Shanghai Sharks ou chez les Guangdong Southern Tigers. On m’a même foutu Montrezl Harrell en backup et ça m’a pas empêché de continuer à rouler sur la compétition. Il y a un moment où il faut reconnaître l’excellence, et je pense que mon heure est venue.

Avec 33,2 points, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre de moyenne, Embiid a en effet évolué à un niveau stratosphérique cette saison. Des statistiques exceptionnelles, mais face auxquelles Nikola Jokic a lui aussi un sacré répondant : 24,9 points, 11,9 rebonds, 9,9 passes, 1er de la NBA en offensive rating, 2ème en offensive genius, 1er en VORP, en BPM, en DBPM, en RATP, en SNCF, et en CGT++ Il faut savoir que Jokic est également leader de la NBA en passes main gauche (1,57/2), numéro 1 en matchs gagnés le lundi (87,4%), 2ème de la Ligue en QCM et en NTM, 3ème en BTP et aux CQFD, et Top 5 en Freebox +/-.

Toutes ces statistiques alignées, avec une équipe de Denver numéro 1 de la Conférence Ouest, font que les fans des Nuggets croient au triplé de leur franchise player. Interrogé d’ailleurs par des reporters locaux du Colorado, Jokic a été court, net et précis concernant les propos de Joel Embiid :

D’accord.

Plutôt sous contrôle dans ses déclarations ces derniers mois, Embiid est vraiment parti en roue-libre, symbole d’une tension qui commence à peser à Philadelphie :

Vous savez, je crois qu’il y a un agenda assez clair parmi les médias. Et c’est comme ça, tant pis. Mais si Nikola Jokic est MVP cette saison, moi j’appelle ça un scandale. Il ne sait pas ce que ça fait, lui, d’avoir Doc Rivers comme entraîneur. Vous savez ce que ça fait vous, d’aborder les Playoffs en ayant Doc Rivers comme entraîneur ? (Sa voix tremble) C’est terrifiant. Je me donne beaucoup pour cette ville et cette équipe vous savez, je n’ai pas eu un parcours facile. Quand votre management préfère prolonger Tobias Harris plutôt que Jimmy Butler, c’est difficile de garder la tête froide. Vous avez envie de tout quitter. Quand votre bras-droit c’est le joueur préféré des Twittos né après 1998, c’est pas facile tous les jours. J’ai le sentiment de tout porter sur mes épaules cette année, donc s’il-vous-plaît donnez-moi le MVP.

La course continue donc à faire discuter la planète basket, et les récents sondages réalisés par ESPN nous laissent penser que le finish sera remarquablement serré. Ce qui est sûr, c’est que si vous en êtes arrivés jusqu’ici au niveau de la lecture, vous représentez une population très rare qui lit encore des article en entier. Et si vous n’avez pas eu besoin de rappel pour vous indiquer que nous sommes en effet le 1er avril, vous faites partie d’un club encore plus select. Par conséquent, avant les Playoffs qui vont s’offrir à nous, il est l’heure de vous souhaiter de merveilleuses phases finales. L’heure de vous rappeler, aussi, que ce n’est que du sport et qu’il y a bien plus grave et bien plus inquiétant dans notre monde. Comme par exemple, les gens qui pensent que les citations dans cet article sont réelles. Mais l’erreur est humaine, et on continuera à envoyer du troll en ce jour béni des dieux de la blague. Plus sérieusement, bons Playoffs à toutes et à tous, que le destin nous offre des Finales NBA entre Denver et Philly, comme ça on pourra ressortir ces déclas sans trembler du menton. Allez, on va finir comme il se doit, avec une conclusion bien tape-à-l’oeil.

Joel Embiid a-t-il raison ? Nikola Jokic nommé MVP une troisième fois de suite, est-ce un scandale ? C’est à vous de nous le dire et ne pas oublier de voter, car la saison régulière sera bientôt terminée !

Source : Télé Z