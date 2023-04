On attendait l’annonce officielle, puisque les négociations s’étaient – selon les insiders NBA – bien passées entre la ligue et la NBPA, l’association des joueurs. C’est désormais fait : un nouveau CBA a été validé par l’ensemble des parties. Et il apportera certaines nouveautés, de la course au trophée en passant par un tournoi de mi-saison… et la consommation de marijuana.

Tous les six ans, la NBA, l’association des joueurs et les propriétaires de franchise se réunissent pour établir une nouvelle convention collective, prenant acte des évolutions de la ligue et posant sur papier les droits et devoir de chacun dans cet énorme spectacle qu’est la ligue de basket nord américaine. Entamées depuis plusieurs mois, les négociations du prochain CBA s’achevaient le 31 mars, et ont débouché sur un accord total entre toutes les parties. Avec beaucoup de nouveautés.

Premièrement, la course aux trophées. Il avait été discuté d’un minimum de matchs à jouer par saison pour être éligible à la réception d’un trophée individuel. D’une part, pour forcer les joueurs à être plus réguliers, et d’autre part pour limiter le load management des franchises, qui reposaient volontairement leurs éléments importants, notamment à l’approche des Playoffs. Tout cela sera désormais fortement réduit, car il suffirait d’une absence sur blessure pour empêcher un joueur de concourir aux différents awards individuels.

Autre point majeur de la nouvelle convention collective : l’établissement d’un tournoi de mi-saison. Dans la tête d’Adam Silver depuis déjà plusieurs années, cette compétition dans la compétition a clairement pour objectif d’engager un peu plus les fans et de renforcer les audiences. Pour que cela marche, la NBA a mis le paquet afin de séduire les joueurs : Final Four sur lieu neutre, 500 000 dollars par tête pour l’équipe gagnante. Des phases de qualification auront lieu en novembre, avant un final prévu pour la fin de l’année civile. Au coeur d’un questionnement global sur le rythme physique imposé par le calendrier, la NBA pourrait donc imposer un 83e match de saison régulière aux deux finalistes.

In Season Tournament : – Matchs de qualif collés dans les matchs de saison régulière début novembre

– 8 équipes qualifiées pour le tournoi en décembre

– Matchs à élimination directe

– Final Four probablement joué à Las Vegas

– 500 000$ par joueur / coach pour l’équipe vainqueur — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2023

Troisième nouveauté importante du CBA : un contrôle renforcé des dépenses. Souvent pointées du doigt pour leurs dépenses inéquitables à côté de plus petits marchés, les grosses franchises sont ciblées. On pense notamment aux Warriors et aux Clippers, qui comptent aujourd’hui plus de 200 millions de masse salariale. Désormais, certaines formes de contrat avantageuses financièrement pourraient être purement interdites aux plus dépensiers, afin d’équilibrer la ligue financièrement.

Les équipes qui dépensent le + en NBA seront limitées davantage dans leurs options. Warriors et Clippers, pour ne citer qu’eux, ont près de 200 millions de masse salariale cette saison. L’accès à la mid level exception (DiVincenzo, John Wall) sera interdit si trop de dépenses. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2023

Enfin, point un peu plus disons… inattendu, mais pas moins important du CBA : la consommation de marijuana ne sera plus punie par la NBA. Le processus de régularisation avait été entamé depuis 2020, ce sera donc au libre arbitre des joueurs de la ligue de décider s’ils veulent ou non s’offrir un petit délire chez Marie-Jeanne. Plus sérieusement, la substance est connue pour avoir des effets tranquillisants recherchés dans le cadre de blessures. Et cela pourra aussi autoriser les joueurs à s’envoyer un petit blunt durant l’intersaison sans être inquiétés outre mesure.

Source : The Athletic, Shams Charania.