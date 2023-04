In-Season Tournament, limite de 65 matchs pour les NBA Awards, ajustements sur la luxury tax… les nouveautés accompagnant la signature du nouvel accord collectif entre la Ligue et les joueurs sont nombreuses. Parmi elles, on a également la… fin des contrôles aléatoires pour la marijuana.

Ce n’est pas tant une “nouveauté” étant donné que les contrôles pour la marijuana ne sont plus d’actualité depuis 2020 (et la reprise de la NBA dans la bulle d’Orlando en plein COVID), mais ça reste l’un des aspects que la NBA et les joueurs ont négocié dans le cadre du prochain CBA. D’après Shams Charania de The Athletic, les basketteurs de la Grande Ligue ne seront donc plus surveillés pour leur consommation de marijuana dans les années à venir.

Ces trois dernières années, la marijuana a été retirée du programme anti-drogue de la NBA, qui voulait plutôt se focaliser sur les produits dopants, les hormones de croissance, et les drogues dures (cocaïne, méthamphétamine…). On est donc dans la continuité des anciennes initiatives prises par la Ligue, mais c’est aussi une décision qui est dans l’air du temps.

En effet, aux Etats-Unis, de plus en plus d’Etats ont adopté des lois pour légaliser le cannabis. 21 d’entre eux autorisent l’usage récréatif de la marijuana aujourd’hui, et seulement une dizaine la considère comme totalement illégale. Plusieurs joueurs NBA, et d’athlètes américains plus généralement, ont également plaidé ces dernières années en faveur du retrait de la marijuana parmi les substances illicites.

