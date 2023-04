La nuit dernière à Memphis, Kawhi Leonard n’a joué qu’une mi-temps pour 18 minutes au total. Un peu chelou, mais il y a une bonne raison à cela : le Fun Guy prévoit de jouer en back-to-back ce samedi dans un match très important face aux Pelicans.

8 et 9 avril 2021.

Cela ne vous dit peut-être rien, mais sachez que ces deux dates correspondent à la dernière fois où l’on a vu Kawhi Leonard jouer un back-to-back. Depuis, le roi du load management a connu une grosse blessure au genou ainsi qu’une saison blanche, de quoi prendre le maximum de précautions dans son retour au jeu. Mais ça y est, Kawhi peut à nouveau enchaîner deux matchs en deux soirs… enfin presque.

Vendredi à Memphis, Kawhi était bien sur le terrain au moment de l’entre-deux, mais pas au début du troisième quart-temps. En effet, Leonard est resté sur la touche lors de l’intégralité de la deuxième période pour préparer justement la rencontre cruciale face aux Pelicans, qui ne possèdent qu’un match et demi de retard sur les Clippers au classement. Cela a bien plombé Los Angeles, dominé par les Grizzlies en deuxième mi-temps pour finalement s’incliner 108-94, et particulièrement frustré le coach Tyronn Lue, déjà contraint de faire sans Paul George blessé.

Tyronn Lue’s reaction to Kawhi Leonard and the game swing from up 20 to down 22.

T Lue has been frustrated all year by the load management plan. That was apparent again tonight. pic.twitter.com/3UwQN4zlks

— Law Murray 🥁 (@LawMurrayTheNU) April 1, 2023