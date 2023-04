Après une belle saison senior au lycée et une apparition réussie au McDonald’s All-American Game, la cote de Bronny James continue de grimper. Le fiston de LeBron, qui sera éligible à la Draft 2024, impressionne de plus en plus certains scouts de la Grande Ligue.

Être le fils d’une superstar mondiale comme LeBron James a évidemment ses avantages, notamment sur le plan purement financier. Mais un tel statut offre également son petit lot de challenges. Plus que d’autres jeunes de son âge, Bronny est dans la lumière, et nombreux de ses adversaires veulent le dominer juste parce qu’il est le fils de Bron. De plus, on en connaît certains qui n’hésitent pas à minimiser ses accomplissements en disant qu’il profite de l’influence de son papa, sans même prendre en compte son talent ou son potentiel.

Pour les scouts NBA, qui ont comme rôle d’évaluer les jeunes prospects avant une potentielle arrivée dans la Grande Ligue, le défi est évidemment d’oublier le nom de Bronny pour se focaliser à 100% sur ses qualités et défauts. Comme n’importe quel autre lycéen ou universitaire. Et si l’on en croit l’un d’entre eux, le fiston James a toutes ses chances d’intégrer la NBA pour les bonnes raisons (via on3.com).

“Bronny James ne jouera pas en NBA parce qu’il est le fils de LeBron, mais parce qu’il a le talent pour. Il bosse beaucoup, il reste concentré, et joue dur.”

Il y a un mois et demi, le spécialiste Draft d’ESPN Jonathan Givony avait propulsé Bronny James dans le Top 10 de sa Mock 2024, soulignant notamment son superbe impact défensif ainsi que ses progrès au shoot extérieur et au niveau du playmaking. Visiblement, il y a un potentiel “3&D” qui se cache là-dessous, ce qui peut intéresser les franchises NBA qui aiment habituellement ce genre de profil. Et cette ascension, elle a été rendue possible avant tout grâce à l’éthique de travail de Bronny, bien plus que par son statut de “fils de”.

Bronny James is now a projected top-10 pick thanks to the significant jump he’s made at Sierra Canyon, developing into arguably the best perimeter defender in his class while making strides with his shooting and playmaking . Full 2024 mock draft on ESPN: https://t.co/Cw5AcgxiKy pic.twitter.com/4DNo1TOtDx — Jonathan Givony (@DraftExpress) February 22, 2023

Bien évidemment, dans l’évaluation des prospects, les avis peuvent beaucoup diverger selon les observateurs. Bronny James n’est pas un lottery pick aux yeux de tous les scouts, et pour certains il a besoin de plusieurs années en NCAA avant d’être suffisamment mature pour se présenter à la Draft. Mais dans l’ensemble, la progression de Bronny est saluée, et c’est bien ça le plus important à ce stade de sa carrière.

S’il continue sur cette pente ascendante, peut-être qu’il deviendra un joueur NBA solide à l’avenir, prouvant par la même occasion qu’il est bien plus que le fils de LeBron.

“J’ai demandé à Bronny pourquoi il voulait être pro, il m’a répondu, ‘parce que je veux me faire mon propre nom’. C’est tout ce que j’avais besoin d’entendre.” – LeBron James, via The Shop

__________

Source texte : on3.com