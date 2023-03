Bronny James n’est encore qu’un lycéen, et on ne sait toujours pas quelle route il choisira dans son objectif d’atteindre la NBA à travers la Draft 2024. Ce qu’on sait par contre, c’est que le fils de LeBron se remplit déjà bien les poches…

7,2 millions de dollars.

C’est ce que touche Bronny James – seulement 18 ans – grâce à ses sponsors si l’on en croit une estimation du site on3.com (en valeur annuelle), partagée sur Boardroom. Pour vous situer, c’est autant que le salaire 2022-23 de Jaden Ivey, rookie des Pistons et cinquième choix de la dernière Draft.

REPORT: Bronny James is the nations highest NIL earner with an estimated $7.2M. All without even stepping on a court in college… 🤯 (via @boardroom, https://t.co/3HEpXskYox) pic.twitter.com/gdp31V8FB6 — Legion Hoops (@LegionHoops) March 28, 2023

C’est également le total le plus élevé parmi tous les athlètes non-professionnels aux États-Unis, à savoir les lycéens et universitaires, qui peuvent désormais tirer profit de leur image depuis la Loi NIL (Name, Image and Likeness) entrée en vigueur à l’été 2021. Le second du classement, le quarterback de Texas Arch Manning, touche presque deux fois moins avec 3,7 millions.

Nike, Beats by Dre, PSD Underwear, voilà les principaux sponsors de Bronny. Le fiston de LeBron est évidemment bien aidé par papa, qui possède un deal à vie avec la marque à la virgule et qui est lié avec Beats by Dre depuis 2008. Néanmoins, Bronny ne fait pas que profiter de la notoriété de son daron. Il commence aussi à s’imposer parmi les lycéens les plus prometteurs de sa génération, lui qui a récemment participé au McDonald’s All-American Game tout en voyant sa cote grimper en vue de la Draft NBA 2024.

À Bronny de continuer sur cette pente ascendante, et d’autres sponsors viendront sans aucun doute toquer à sa porte.

