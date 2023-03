Étincelant sous les couleurs de Kansas State lors de la March Madness, le petit meneur Markquis Nowell (1m73) vise désormais la NBA. Il a effectivement ajouté son nom en vue de la Draft 2023.

“Jouer en NBA a toujours été mon rêve depuis que j’ai 7 ans, et j’ai enfin l’opportunité de transformer ce rêve en réalité.”

Voilà ce qu’a déclaré Markquis Nowell sur son compte Instagram il y a quelques heures, mettant ainsi fin à son chapitre universitaire qu’il vient de conclure de la plus belle des manières.

Lors de la March Madness, tournoi final NCAA qui passionne chaque année les States, le meneur de Kansas State a éclaboussé la scène de son talent, lui qui a enchaîné avec brio les grosses performances pour mener son équipe jusqu’à l’Elite Eight.

Kansas State standout PG Markquis Nowell is entering the 2023 NBA Draft. Nowell averaged 24 points & 14 assists in the NCAA Tournament. He also set an NCAA Tournament record for most assists (19) in a single game. pic.twitter.com/Yb2V5L0Vo0 — College Basketball Report (@CBKReport) March 30, 2023

Clairement, Markquis Nowell a marqué les esprits en mars, mais est-ce que ça suffira en juin pour se faire sélectionner par une équipe NBA à la Draft ? Pas sûr. Car si on kiffe ses passes aveugles, ses pures qualités de meneur et son culot, Mr. New York City possède également un profil physique qui le pénalise sur certains aspects : 1m73 pour 73 kilos, c’est léger pour espérer se faire une place chez les grands. On sait que les observateurs NBA ont tendance à bouder les petits, non pas par manque de talent, mais parce qu’ils peuvent vite représenter la faiblesse d’un système défensif. Et le fait que Markquis a “déjà” 23 ans (il a passé cinq ans à l’université) n’aide pas non plus, les équipes NBA misant beaucoup sur le potentiel de nos jours.

Au mieux, Nowell semble pouvoir sortir en fin de deuxième tour. C’est tout le mal qu’on lui souhaite, car on aimerait bien le voir à l’étage supérieur vu la magie qu’il possède dans les mains.

Source texte : Instagram Markquis Nowell