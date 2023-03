Grâce à son panel de votants se voulant le plus proche de la réalité du vote final, ESPN propose, plusieurs fois pendant la saison, une mise à jour de la course au trophée en MVP. Le troisième et dernier vote fictif place Joel Embiid en tête devant Nikola Jokic… pour deux petits points. Giannis Antetokounmpo est troisième, mais bien plus en retard.

Rarement une course au trophée de MVP n’aura été aussi serrée. La preuve par le jeu, mais aussi par les votes. Le sondage d’ESPN est à ce titre très indicatif, car il réunit des membres de franchises, ainsi que des journalistes américains et internationaux. Ceux-ci reproduisent le jury final dans des conditions très proches de la réalité. Si les premiers et deuxièmes votes avaient élu deux leaders clairs en les personnes de Jayson Tatum puis Nikola Jokic, la course est désormais très serrée. C’est bien simple : deux votes séparent Joel Embiid de son concurrent Serbe.

New ESPN story: The final MVP straw poll is out — and the voters are saying it’s a dead heat between Joel Embiid and Nikola Jokic, setting up a truly thrilling race to the finish line.https://t.co/G8KZJn2R1r — Tim Bontemps (@TimBontemps) March 30, 2023

Tim Bontemps, qui s’occupe de suivre la course au trophée de meilleur joueur de la saison, le rappelle d’ailleurs : si les votes restaient similaires pour la consultation officielle, cela constituerait – de loin – le plus petit écart entre deux candidats. 22 votes avaient séparé Magic Johnson et Charles Barkley en 1990… on parle donc d’une marge onze fois plus petite. Note importante : ces votes n’ont pas pris en compte l’absence d’Embiid à Denver ce lundi.

790 points pour Jojo, 788 pour Niko. Si le pivot des Nuggets possède plus de “first place votes” (42 contre 40) Embiid fait la différence sur les votes de deuxième place. C’est précisément ici que Giannis Antetokounmpo pourrait tenir un rôle important. Possédant “seulement” 18 premiers et 15 deuxièmes votes, sa fin de saison déterminera potentiellement un report de voix vers l’un ou l’autre des favoris. Le voir aussi loin du duel final poussera peut-être des votants à revoir leur jugement… mais ses récentes grosses performances lui attribueront possiblement des premières places supplémentaires. Le trouble-fête, en gros.

Source image et texte : ESPN