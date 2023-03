Kevin Durant et sa Legacy : “Je m’en fiche complètement”

Fraîchement arrivé à Phoenix, Kevin Durant prend un nouveau départ en Arizona. Interrogé par Shams Charania de The Athletic, le MVP 2014 est revenu sur plusieurs thèmes et notamment sa vision des choses concernant sa Legacy. Spoiler, le disque est bien différent d’avant.

Kevin Durant et les critiques sur ses choix de carrière, on pourrait probablement écrire un bouquin dessus. Depuis sa décision de rejoindre les Golden State Warriors en 2016, KD est blâmé par bon nombre de fans. La quête d’une bague à tout prix, le fait de rejoindre l’équipe avec le meilleur bilan de l’histoire, accessoirement l’équipe qui avait éliminé OKC en Playoffs la saison d’avant. Bref, la Durantula s’est faite de nombreux haters avec cette décision. Depuis ? L’ailier est parti en croisade pour défendre sa carrière et ses accomplissements.

Jamais le premier pour répondre aux haters sur Twitter, KD a claqué plusieurs sorties ces dernières années pour défendre son héritage, ce qu’on appelle généralement la Legacy dans le jargon. En juillet dernier, le grand pote de Kyrie Irving avait estimé que sa Legacy n’avait jamais été aussi forte. Bis repetita en novembre, où il avait expliqué qu’il n’avait pas besoin d’un titre supplémentaire, son CV se suffisant à lui-même. Nous voilà donc quatre mois plus tard et revoilà Kevin Durant qui parle à Shams Charania de Legacy, mais cette fois avec une vision assez différente.

Suns superstar Kevin Durant unplugged at @TheAthletic: “I don’t care about legacy. I used to…I truly just want to go out there and produce.” On “gymnastics” done to discredit, summer workout with Devin Booker, Nets exit, more.https://t.co/pEgv2LzZJ4

