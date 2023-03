Nous sommes le mercredi 29 mars 2023 et il ne reste qu’une semaine et demie avant la fin de la saison régulière. Habituellement, à ce stade, la Course au MVP est plus ou moins jouée, mais pas cette année. Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo continuent de se battre pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels. Zoom sur leur dossier respectif, en commençant par celui du Joker.

Les stats

L’une des premières choses qu’on regarde pour juger de la production d’un joueur, c’est forcément les stats. Avec quasiment 25 points, 12 rebonds et 10 passes de moyenne sur la saison, Nikola Jokic flirte avec le triple-double de moyenne, ce qui n’a jamais été réalisé dans l’histoire de la NBA par un intérieur. Autant dire qu’on est sur une campagne all-time (29 triple-doubles au total, 1er en NBA), surtout quand y ajoute l’exceptionnelle efficacité du pivot des Nuggets : 63,4% de réussite au tir, 39% à 3-points, 82,3% aux lancers-francs, 70,4% en true shooting percentage (1er en NBA), bref les chiffres font tourner la tête. Et pour les amoureux de stats avancées, là aussi Nikola Jokic domine : Player Efficiency Rating, Win Shares, Offensive Win Shares, Box +/- (attaque et défense), Value Over Replacement Player, voilà autant de catégories où le Joker est premier de toute la NBA (source : Basket-Reference, où vous pouvez retrouver chiffres et explications).

24,9 points (à 63,4% au tir dont 39% du parking et 82,3% aux lancers), 11,9 rebonds, 9,9 passes, 1,2 steal en 33,9 minutes

A historic night for Nikola Jokic in the Nuggets W 🃏: 25 PTS, 17 REB, 12 AST He joins Wilt and Oscar Robertson as the only players in NBA history to drop 10+ games of 20-15-10 in a season. pic.twitter.com/1j54I0yLTv — NBA (@NBA) March 28, 2023

Le bilan collectif

La saison dernière, Nikola Jokic a gagné le titre de MVP en terminant seulement sixième de l’Ouest avec son équipe de Denver, une rareté dans l’histoire. Cette année ? Les Nuggets dominent les débats en affichant le meilleur bilan de la conférence : 51 victoires – 24 défaites à l’heure de ces lignes, et trois matchs d’avance sur le second (Memphis). Cela fait depuis le 20 décembre 2022 que la bande de Jokic squatte la première place du classement, preuve de la belle régularité démontrée par cette dernière après avoir récupéré Jamal Murray et Michael Porter Jr. cette saison. Certes, les Nuggets ont connu un trou d’air lors de la première quinzaine de mars (cinq défaites en six matchs), mais ont repris leur marche en avant depuis avec quatre victoires consécutives. Sauf catastrophe, les Nuggets termineront au sommet de l’Ouest.

La dynamique

Comme indiqué juste au-dessus, sur le plan collectif, les Nuggets ont repris du poil de la bête avec leur série de quatre victoires consécutives. Idem sur le plan individuel pour Nikola Jokic, dont la suprématie avait récemment été remise en question en marge du passage à vide de Denver. Samedi dernier, le Joker a guidé son équipe vers la victoire dans le choc face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo, avant de faire de même contre les Sixers privés de Joel Embiid et James Harden. Dynamique positive donc pour le génie serbe, qui tentera désormais de finir la saison le plus proprement possible avec ses Nuggets.

La narrative

On sait que la narrative joue un rôle important dans le débat du MVP. Pendant une bonne partie de la saison, elle était du côté de Nikola Jokic : trop fort, trop polyvalent, trop efficace, trop facile, trop tout. Malgré son statut de double MVP en titre qui aurait pu le pénaliser (fatigue des votants, tout ça…), le Joker n’était pas loin de faire l’unanimité dans le débat. Mais plus on s’approchait de la fin de saison, plus le dossier du Joker a commencé à être remis en question (avec plus ou moins de pertinence), notamment lors de la mauvaise période des Nuggets : “Il fait du stat-padding”, “Défensivement il reste limité”, “Il s’est fait dominer par Embiid en confrontation directe”, “Est-ce qu’on peut lui donner un 3e MVP de suite alors qu’il n’a rien gagné en Playoffs ?”. Voilà le genre de discours qu’on a pu entendre récemment. Néanmoins, avec la bonne dynamique actuel des Nuggets et les dernières grosses performances de Jokic, les rares détracteurs du Joker semblent s’être calmés.

Et concrètement, le dossier

Nikola Jokic possède encore une fois un dossier hyper solide : stats de folie, meilleur bilan de la conférence, aspect valuable indiscutable pour son équipe (il suffit de regarder les Nuggets avec et sans Jokic), bonne dynamique actuelle… pas de doute, il coche toutes les cases d’un MVP. Si la concurrence de Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo est forte, le Joker peut être considéré comme le favori pour remporter une nouvelle fois le plus prestigieux des trophées individuels. Et s’il y parvient, il rentrera dans le cercle très fermé des légendes ayant réussi le triplé (avec Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird).

Quelques liens utiles :

Et aussi :