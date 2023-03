Après l’annonce des futurs Hall of Famers cette nuit, on fait un petit focus sur chacun des heureux candidats. Place désormais à Becky Hammon, ancienne légende de WNBA désormais reconvertie dans le coaching.

On quitte temporairement la NBA pour parler un peu de WNBA, la version féminine de la Grande Ligue. L’an passé, le Hall of Fame avait honoré la très illustre Swin Cash. En 2023, c’est Becky Hammon qui aura le droit aux honneurs. Si certains fans l’ont connue en tant qu’assistante de Gregg Popovich, Becky Hammon c’est avant tout une excellente joueuse, qui a fait les beaux jours du New York Liberty et surtout des San Antonio Silvers Stars (aujourd’hui devenu les Aces de Las Vegas), là où elle a son maillot retiré.

Hall of Fame Hammon 👌 https://t.co/QntKTLY0NF — Las Vegas Aces (@LVAces) March 29, 2023

6 fois All-Star, présente quatre fois dans une All-WNBA Team, elle a parfaitement réussi sa reconversion après une fin de carrière marquée par des blessures. Au contact de l’expérimenté Gregg Popovich, qui entre la même année qu’elle au Hall of Fame, Hammon s’est forgée au coaching et n’a pas mis longtemps à montrer ses talents de tacticienne. Championne avec les Spurs en Summer League, elle était devenue la première femme à coacher en NBA lorsque Pop lui avait demandé d’assurer l’intérim le temps d’un match.

En quête d’un poste d’entraineur principal et sans porte d’entrée en NBA, elle était revenue aux sources en acceptant le poste des Aces de Las Vegas, son ancienne franchise. Il ne lui aura fallu qu’une année pour remporter le titre, avec en prime la récompense de coach de l’année dans la popoche. Un baptême du feu réussie qui donnera peut-être envie à certains GM de NBA de miser sur elle dans le futur. En attendant, elle enrichit encore son palmarès en intégrant Springfield aux côtés de son ancien mentor. Rendez-vous le 12 août prochain.