La cuvée 2023 du Hall Of Fame est tombée et Dwyane Wade recevra l’ultime honneur aux côtés de Tony Parker, Dirk Nowitzki ou encore Pau Gasol. Une récompense plus que méritée pour l’un des joueurs les plus emblématiques des années 2000-2010, qui aura passé 14 saisons sous le maillot du Heat de Miami.

Si l’on devait résumer en quelques lignes les 16 saisons de Dwyane Wade en NBA, on dirait que c’est un grand highlight en continu. Posters, pump-fakes, handles, buzzer-beaters, ne cherchez pas tout y est dans l’immense carrière de The Mid. Pourtant, rien ne le prédestinait à faire basculer la franchise du Heat de Miami dans l’histoire. Arrivé en 2003 grâce au nez de Pat Riley dans une franchise alors vierge de titres, D-Wade va se révéler être l’un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération.

En Floride, rien ne lui résiste, et c’est lors de la saison 2005-06 qu’il décroche sa première bague de champion NBA aux côtés d’un Shaquille O’Neal arrivé un an plus tôt. En finale face aux Mavericks d’un certain… Dirk Nowitzki, Flash livrera la plus belle série de sa carrière avec un moyenne de 34,7 points sur les six rencontres (4-2 Heat) et un match 5 de mutant.

Pas épargné par les blessures, le chouchou de South Beach devient néanmoins champion olympique en 2008 à Pékin avec Team USA. Derrière, place au Big 3 avec LeBron James et Chris Bosh, avec qui il constituera au début des années 2010, l’un des trios les plus dominants de l’histoire de la NBA. Après une finale NBA perdue en 2010-11 contres ces même Mavs, les Three Amigos gagnent deux titres en 2011-12 et 2012-13 et Wade est au sommet de son art.

On This Date: 8 years ago today, @KingJames and @DwyaneWade made one of the greatest photos in NBA history 😤 pic.twitter.com/iRg5TrW5SZ — ESPN (@espn) December 6, 2018

Sa fin de carrière est elle aussi perturbée par les blessures mais Wade est inoxydable. Après la dissolution du Big 3, il tente l’aventure à Chicago, sa ville natale, puis Cleveland (où il retrouve LeBron, et Tyronn Lue…) avant de finir sa carrière la où tout a commencé, à Miami. Le gamin de Marquette verra son n°3 retiré par sa franchise en 2020 pour l’ensemble de son oeuvre. Logique pour celui qui incarne encore aujourd’hui le visage du Heat.

12 fois All-Star et 3 fois champion NBA, D-Wade nous a tous fait lever de notre siège au moins une fois dans notre vie, et c’est une juste récompense que de le voir entrer dans le panthéon des légendes de la NBA.

Sources : GameTime highlights (vidéo), ESPN