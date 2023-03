Cette nuit, la classe 2023 du NBA Hall of Fame a été annoncée. Parmi les nouveaux élus de Springfield, on retrouve Pau Gasol, lieutenant parfait en NBA et leader de rêve en FIBA.

Pour nous autres Français, ça fait toujours mal de devoir lui rendre hommage avec le souvenir douloureux de Villeneuve-d’Ascq, mais sa carrière est tellement grande qu’on est obligé de laisser les sentiments chauvins de côté et le faire. Pau Gasol en NBA, c’est une arrivée fracassante chez les Grizzlies en 2001-2002 avec 17 points et 9 rebonds à 51% au tir. Il sera d’ailleurs Rookie de l’année. Après plusieurs saisons dans le Tennessee il est échangé aux Lakers, où son association avec Kobe Bryant fait des ravages. Deux titres de champions en back-to-back (2009, 2010), c’est pas rien. Le Black Mamba disait lui-même que sans Pau il n’aurait pas pu remporter ces deux bagues. Pau Gasol, c’est également six sélections d’All-Star en carrière. Et évidemment, c’est le fameux n°16 retiré chez les Lakers il y a trois semaines au moment où sont écrites ces lignes.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2023

Sa fin de carrière en NBA se termine en road-trip passant chez les Bulls, les Spurs, où il amenait encore sa dizaine de points et ses 7-8 rebonds chaque soir, avant une dernière pige anecdotique chez les Bucks. Plombé par les blessures, la fin de carrière de l’Ibère dans la Grande Ligue n’aura pas été simple.

En dehors de la NBA, Pau Gasol c’est aussi un parcours extraordinaire avec Barcelone (où il débute et termine sa carrière) et l’Espagne. Champion du monde en 2006 avec la Roja, MVP de la compétition en poche, champion d’Europe 2009, 2011 et 2015 avec un MVP en 2009 et 2015. Et sept autres médailles d’argent et bronze dans des compétitions FIBA. Le palmarès est soigné, l’armoire à trophée déborde et la légende est installée. Rendez-vous le 12 août prochain pour le voir obtenir sa veste orange d’Hall of Famer aux côtés des autres légendes du jeu.