Cette nuit la classe 2023 du NBA Hall of Fame a été annoncée. Six noms de légende entrent au panthéon de la Grande Ligue de basket américaine. Parmi eux, on retrouve Gregg Popovich, l’âme même des Spurs depuis presque 30 ans.

La NBA a dévoilé les six noms qui composent la classe 2023 du Hall of Fame. On retrouve notamment Gregg Popovich. Le coach des Spurs depuis 27 saisons a vécu et créé des moments cultes. On pense au meme avec les pouces levés après avoir mis en place un “Hack-a-Shaq” au bout de cinq secondes de match. Mais Pop et les Spurs, c’est surtout une histoire d’amour sur quatre décennies. C’est un ancien GM qui en a eu marre de voir passer des coachs pas terrible et qui s’est auto-nommé entraîneur de sa franchise pour le meilleur et pour le pire.

Mais quand même souvent pour le meilleur. Car la méthode Popovich a fait ses preuves depuis presque 30 ans. Une méthode basée sur un jeu très collectif autour d’un franchise player à l’écoute. Évidemment, lorsqu’on évoque son nom, celui de Tim Duncan n’est pas très loin non plus. La relation qu’il a entretenu avec son ailier-fort est sûrement une si ce n’est la plus forte entre un coach et son joueur.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2023

Grâce à lui et tous les soldats autour, ils ont pu créer un héritage immense à San Antonio. Gregg Popovich, c’est 5 titres NBA, les cinq de l’histoire des Spurs, tous gagnés avec Tim Duncan. C’est également le plus grand nombre de matchs remportés en régulière pour un coach avec 1363 victoires. Gregg Popovich, c’est aussi la culture de la gagne et de l’excellence.

Grâce à ses tactiques, il a toujours su maintenir les Éperons au sommet de la Ligue. Même la saison dernière, quand tout allait mal, les Spurs étaient présents au play-in. Depuis quatre saisons, on sent que ça commence à devenir compliqué pour Pop de mener les différentes équipes de jeunes qu’il a eu très loin, mais il reste en poste. Peut-être que sa dernière mission en NBA sera de former un certain Victor Wembanyama.

Il rejoint ses fils spirituels Tim Duncan et Manu Ginobili en même temps que Tony Parker et Becky Hammon, son ancienne assistante dans le temple de la renommée. Et que dire à part que c’est amplement mérité.