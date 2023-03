Cette nuit, la classe 2023 du NBA Hall of Fame a été annoncée. Six noms de légende entrent au panthéon de la Grande Ligue. Parmi eux, on retrouve Dirk Nowitzki, l’homme qui a marqué les Mavericks à tout jamais.

La NBA a dévoilé les noms qui composent la classe 2023 du Hall of Fame. Des légendes avec entre autres Dirk Nowitzki. L’Allemand a marqué les esprits pour plusieurs raisons. Sa loyauté sans faille aux Dallas Mavericks, son palmarès qui rend jaloux plusieurs superstars actuelles, sa sympathie naturelle et son one-leg fadeaway iconique. Pourtant, le Wunderkid n’était pas promis à un tel avenir. Il a fallu que Don Nelson, ancien GM des Mavs, flaire le bon coup en échangeant Dirk drafté chez les Bucks contre Robert Traylor.

La suite de l’histoire, tout le monde la connait. Finales NBA en 2006, perdues contre le Heat, MVP en 2007, titre en 2011 face aux Three Amigos de Miami, certains observateurs considèrent ce trophée comme l’un des plus beaux de l’histoire, MVP des Finales en 2011, 14 fois All-Star, 12 sélections dans les All-NBA Teams dont 4 fois dans la première. Le tout avec plus de 30 000 points en carrière et des records à la pelle à Dallas (même si un certain Luka est en train de tous les battre) dont celui du plus grand nombre de saisons disputées pour une seule franchise (21). Cette longévité lui a permis de jouer dans trois décennies différentes.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2023

Ce titre honorifique d’Hall of Famer complète le triptyque parfait de légende : maillot retiré (41), statue devant le American Airlines Center et bientôt Hall of Famer. Le tout en un an et demi. La grande classe. Un triptyque mérité, tant il a marqué l’histoire de sa franchise et de la NBA. Il a offert le seul titre de l’histoire des Mavericks.

Son one-leg fadeaway est rentré dans les mœurs et est repris par les joueurs les plus talentueux. L’immortalité de Herr Dirk Nowitzki se renforce encore un peu plus. Rendez-vous le 12 août prochain pour le voir réaliser son troisième discours rempli d’émotions en 20 mois accompagné de cinq autres personnes qui ont tout autant marqué l’histoire que lui.