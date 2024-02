Sur une autre planète actuellement, Luka Doncic arrive encore à impressionner ceux qui le côtoient tous les jours. C’est le cas par exemple de son coach Jason Kidd, qui déclare que Luka est déjà meilleur que Dirk Nowitzki.

Quand on pose la question de savoir qui est le meilleur joueur de l’histoire des Dallas Mavericks, le nom de Dirk Nowitzki ressort tout de suite.

Homme d’une seule franchise (21 saisons !), champion NBA, MVP de la saison régulière et des Finales, 14 fois All-Star, sixième meilleur scoreur de l’histoire et détenteur d’un grand nombre de records chez les Mavs, l’Allemand fait partie de ces rares joueurs qui symbolisent véritablement une franchise.

Mais aux yeux de Jason Kidd, actuel coach de Dallas et ancien coéquipier de Dirk entre 2008 et 2012, Luka Doncic est “meilleur”.

“Luka est dans la même stratosphère que Michael Jordan, le meilleur de l’histoire. Que LeBron James, Kobe Bryant. Il faut apprécier ce qu’il fait à seulement 24 ans car Dallas n’a jamais vu ça. Je l’ai déjà dit en interne, Luka est meilleur que Dirk. Il fait des choses que Dirk ne pouvait pas faire. Désormais, il faut qu’on mette les bonnes personnes autour de lui pour gagner un titre.”

Individuellement parlant, Luka Doncic est sur des bases historiques, lui qui vient de planter… 73 points dans un match avant de sortir une perf’ à 45 points – 9 rebonds – 15 passes. Il va probablement exploser bon nombre de records établis par l’Allemand, et est sans doute plus talentueux que ce dernier ne l’a jamais été. Mais Jason Kidd le dit lui-même : désormais, il faut gagner le titre.

Même si le basket est un sport collectif et que les bagues ne font pas tout, difficile pour Luka Doncic de prendre le statut de “meilleur joueur de l’histoire des Mavericks” tant qu’il n’est pas arrivé au sommet de la NBA. C’est avant tout là-dessus que sont jugés les meilleurs joueurs de l’histoire, surtout quand ils sont aussi forts et dominants que Luka Doncic.

Coach Kidd est bien conscient de tout ça, mais il n’a aucun doute sur la capacité de son joyau à aller au bout.

“Luka a 24 ans et bat tous les records qui se présentent à lui. Et c’est un gagnant, son objectif ultime est de gagner le titre. Il va y arriver, il aura remporté non pas un mais plusieurs titres quand tout sera terminé.”

Luka Doncic est sur la voie pour devenir le meilleur joueur de l’histoire des Mavericks. Mais malgré les records, les performances XXL et autres récompenses individuelles, le Slovène n’a pas encore goûté une seule fois aux Finales NBA. Alors attendons encore un peu avant de le mettre au-dessus de Dirk.

__________

Source texte : 97.1 The Freak

Here’s a clip from The Downbeat this morning as Jason Kidd joined @badkaratemovie @MikeSirois and @ktfuntweets

Listen to The Downbeat every morning 6-10am. And catch all of their segments below or anywhere you get your podcasts https://t.co/5WFbr4o0pr pic.twitter.com/foKoqtMtbg

— 97.1 The Freak (@971TheFreak) January 30, 2024