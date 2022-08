Nous sommes pratiquement à la moitié du mois d’août et le calendrier de la prochaine saison NBA devrait bientôt tomber. La preuve, on commence à avoir des petites indications concernant des affiches potentielles, notamment par rapport au Christmas Day qui représente chaque année un moment phare de la régulière. Un Mavericks – Lakers serait par exemple dans les tuyaux.

Selon l’insider Marc Stein, toujours bien informé, une première version du calendrier de la saison NBA 2022/23 prévoirait en effet une rencontre entre les Mavericks de Luka Doncic et les Lakers de LeBron James du côté de Dallas le 25 décembre prochain. Rien d’officiel pour l’instant, car comme l’indique Stein, des modifications peuvent encore être réalisées avant l’annonce officielle du calendrier par la Ligue. Mais ça en prend le chemin. Et évidemment, difficile de ne pas être hypé par cette affiche potentielle même si le début de saison est dans seulement deux mois. Doncic vs LeBron, c’est le summum quand on parle de duel entre maestros. Le premier fera probablement partie une nouvelle fois des candidats au titre de MVP, le Slovène étant déjà le favori chez certains bookmakers. Quant au second, il voudra continuer de repousser les limites du possible à bientôt 38 balais et reviendra sans aucun doute très revanchard après le fiasco Lakers de la saison passée. De quoi nous offrir un joli cadeau de Noël, à condition évidemment que les Angelinos de LBJ et Anthony Davis nous proposent un tout autre visage qu’en 2021/22, et que dans le même temps les Mavericks confirment leur très beau parcours en Playoffs malgré le départ de Jalen Brunson à l’intersaison. Si l’affiche se confirme, ce sera un remake du Lakers – Mavs qu’on a déjà eu en 2020 au Staples Center, quelques jours après l’Opening Night. Pour la petite histoire, Los Angeles avait défoncé Dallas 138-115. Luka n’a probablement pas oublié…

Dans les jours à venir, on pourrait avoir d’autres petites annonces qui tombent au compte-gouttes concernant le calendrier de la prochaine saison, à la fois pour le Christmas Day mais aussi pour la soirée d’ouverture où l’on retrouvera forcément les champions NBA de Golden State. L’ensemble du calendrier tombera ensuite, normalement au cours de la semaine prochaine, et chaque franchise aura alors son programme du mois d’octobre jusqu’en avril 2023. Préparez-vous, car le calendrier de chacune des 30 franchises NBA sera analysé à la loupe par nos soins, comme chaque année. Les dates à entourer en rouge, les matchs à ne pas rater, le nombre de back-to-backs… vous saurez tout et vous pourrez ainsi vous organiser au mieux selon l’équipe que vous soutenez.

Mavericks – Lakers sous le sapin le soir de Noël ? Visiblement on y va tout droit et ce n’est pas pour nous déplaire. On attend désormais la confirmation, et cette dernière devrait tomber autour du 20 août, voire un peu plus tôt. Alors gardez bien vos notifs activées, même en plein été.

Source texte : Marc Stein