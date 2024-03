Malgré d’énormes performances de Luka Doncic, les Mavericks traversent actuellement une période compliquée. Cinq défaites en six matchs, une envie absente et un jeu bien trop léger en défense. Jason Kidd n’a pas encore trouvé la solution, alors que la saison régulière a entamé son dernier virage. Attention à la déception.

Ils ont ébloui ces dernières semaines. Les Mavericks, guidés par Kyrie Irving et Luka Doncic, ont roulé sur tous leurs adversaires pendant sept matchs de suite. Adversaires parmi lesquels Bucks, Suns et Thunder. En gros, des clients très sérieux. Souci ? La suite est bien moins reluisante. Depuis plusieurs rencontres, le mojo de Dallas a disparu, emporté par une défense catastrophique.

Depuis le All-Star Break, ESPN précise que l’équipe de Jason Kidd a encaissé en moyenne 126 points pour 100 possessions (133,5 avec Doncic sur le terrain). Pire que les Wizards, c’est dire la honte. Une statistique qui parle pour elle-même, qui montre bien que ce groupe n’est plus du tout dans son assiette. Cette nuit, face aux Pacers de leur ancien coach Rick Carlisle, les Mavericks ont encore craqué. Malgré une ligne de mutant de Luka Doncic, qui n’a pas caché sa colère en fin de rencontre.

Le pire ? C’est que cela arrive alors que Luka Doncic envoie du bois comme il ne l’a – presque – jamais fait auparavant. Trois matchs de suite avec des triple-doubles à plus de 35 points, trois défaites. Des nombres dont le Slovène se cogne royalement, sa déception primant bien au-delà du reste après la rencontre face à Indiana.

“Je me fiche de mes statistiques. Je veux juste gagner. C’est juste ça.” – Luka Doncic

Gagner passera par la défense. Aucun impact, des paniers ouverts par ici et par là, et le sentiment visuel que cette équipe a perdu énormément de confiance à l’heure de protéger son cercle. Que faire pour corriger le tir ? Peut-être tenter de nouvelles combinaisons dans le cinq majeur, peut-être expérimenter de nouvelles stratégies défensives. Problème, on est déjà en mars. Et les Playoffs arrivent. La marge de correction est très resserrée pour éviter une nouvelle désillusion. Jason Kidd veut de son côté croire à la capacité de réaction de son équipe.

“Nous avons les gars. Nous avons l’équipe. C’est un super test pour nous que celui d’avoir un temps faible en mars, car cela sera plus difficile en avril, et en mai et en juin. C’est donc une bonne chose de savoir si nous allons lâcher l’affaire ou continuer à travailler. Et tout le monde travaille. Tout le monde a le bon esprit, la bonne énergie.” – Jason Kidd.

La solution serait-elle d’impliquer un peu moins Doncic au jeu pour limiter la casse en défense ? Absolument pas pour le coach, qui admet sans détour que les Mavericks doivent fournir plus d’efforts pour couvrir les manquements de leur leader dans ce secteur de jeu.

“Il est l’un des meilleurs attaquants de la planète, et nous devons l’aider en attaque comme nous devons l’aider en défense. Ce n’est pas quelque chose de surprenant, il a toujours été comme ça durant l’entièreté de sa carrière… Il colle des triple-doubles comme il veut. Il fait tout ce qu’il peut pour aider l’équipe. Nous devons le considérer et l’aider aussi ” – Jason Kidd.

Coup d’oeil sur le futur ? Un calendrier loin d’être facile qui donnera raison sur un point à Kidd : si l’équipe ne se reprend pas, c’est ciao bonsoir. Heat, Pistons, Bulls. Des matchs traquenards contre Miami et Chicago, à ne pas prendre à la légère. Ensuite ? Menu XXL avec Warriors, Thunder et Nuggets. Ça se calme plus tard avec les Spurs et le Jazz (deux fois). Victoire contre Golden State obligatoire, victoires obligatoires tout court.

L’heure de choisir les matchs est terminée. Les Mavs sont 8e de l’Ouest, avec Playoffs comme 10e place à portée directe. Attention aux conséquences d’une fin de régulière ratée !

