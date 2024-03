Qui a le + la pression sur cette fin de saison NBA 2023/24 ? Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Ce midi, on se pose pour discuter pression, pour discuter mental. Qui va transpirer un max jusqu’aux Playoffs, et même après ? Plusieurs équipes, plusieurs joueurs ont de quoi se sentir observés, qu’il s’agisse des Clippers, des Mavericks, de Jayson Tatum et même de Karl-Anthony Towns… Allez, faut qu’on en parle !

La chaîne YouTube préférée du club de basket de votre contrée

Nous sommes dans le dernier virage de la saison régulière, et à quelques semaines des Playoffs ! Ce qui veut notamment dire que la pression va être intense pour tout le monde… mais encore plus chez certains. Qui aura chaud aux fesses sur ce printemps NBA 2024 ? Jason Kidd chez les Mavs ? Jayson Tatum à Boston ? Karl-Anthony Towns ou Evan Mobley ? Qui chez les Suns ? Et que penser des Clippers au complet, pression max sur Kawhi, Paul George, Tyronn Lue ou James Harden ? Sortez votre thermomètre, on débat sur ceux qui vont avoir très chaud dans les mois à venir !