Ben Simmons ne fera pas de saison complète sur l’exercice 2023-2024. Après une série de 38 matchs d’absence cette saison, encore et toujours retenu par des problèmes au dos, Ben Simmons a connu une rechute en février et n’a pas joué les quatre derniers matchs des Brooklyn Nets. Une situation frustrante, qu’assume entièrement son agent Bernie Lee.

Deux saisons blanches, pas d’exercice à plus de 58 matchs joués depuis que Tony Parker a pris sa retraite, 57 matchs joués sur les trois dernières saisons… Que le début de carrière de Ben Simmons est difficile. A seulement 27 ans, le meneur australien qui approchait du triple-double de moyenne lors de sa saison rookie où il n’avait manqué qu’un seul match, enchaîne les galères.

Après le fiasco des Sixers en Playoffs 2021, Ben Simmons avait refusé d’enfiler à nouveau le maillot de Philly et avait obtenu d’être échangé notamment contre James Harden aux Brooklyn Nets de Kyrie Irving et Kevin Durant. Pas prêt mentalement ni physiquement, il n’avait pu faire ses débuts qu’à la saison dernière sous le maillot blanc et noir. Saison régulière où il a tout juste joué la moitié des matchs (42), gêné au dos.

Depuis ? Les Nets – alors contenders ultimes – ont implosé. KD a obtenu qu’on foute Steve Nash à la porte, qu’il a pu refermer derrière lui en se barrant à Phoenix pendant que Kyrie Irving allait épauler Luka sur le backcourt des Mavericks. Les Nets n’ont plus rien d’un prétendant au titre cette saison. Les voisins des Knicks n’en finissent pas de décevoir.

Le remplaçant de coach Nash, Jacque Vaughn a été remercié. Le pire pour Ben Simmons ? Son dos ne semble jamais arrêter de le faire souffrir. Après un été prometteur où il déclarait se sentir mieux, il n’a pu jouer que quinze matchs sur 61 possibles cette saison. Les plus experts en arithmétique auront fait le calcul : c’est moins d’un quart, et c’est bien trop peu. Face à cette période déprimante pour son joueur, l’agent Bernie Lee est monté en créneau lors d’une interview où il s’est confié à SNY :

« On persiste à essayer de trouver des options sans passer par la table d’opération pour permettre à Ben d’aller de l‘avant de manière durable et c’est ma responsabilité et c’est moi qu’il faut blâmer. Quand j’ai commencé à travailler avec Ben, je lui ai fait la promesse que je ferais tout ce que je peux pour trouver les réponses et les spécialistes qui lui permettront de se débarrasser des problèmes qu’il a eu par le passé. Clairement, j’ai échoué et c’est ma responsabilité. »

Un discours assez émouvant et plutôt inhabituel de la part d’un agent qui se remet complètement en question dans l’optique de défendre son joueur. Il ajoute au micro de Ian Begley :

« Dans mon année de travail avec Ben, il a pris moins de sept jours de repos. En presque 20 ans de carrière, c’est quelque chose que je n’ai jamais vu. Me dire qu’il fait tout ce qui est nécessaire sans pouvoir obtenir de résultats est quelque chose qui ne me va pas du tout, et je suis déterminé à lui trouver les bonnes personnes, les bonnes solutions… et on y arrivera. »

Ben Simmons est passé de 16,9 points, 7,7 passes, 8,8 rebonds de moyenne en jouant 79 matchs en 2019 à 6,1 points, 5,7 passes et 7,9 rebonds de moyenne pour le peu de matchs qu’il a joué cette saison. Lui que seulement Rudy Gobert surclassait dans les votes au Défenseur de l’année n’a plus le même impact en défense et a surtout l’air de peiner comme pas possible pour scorer. Une production qui ne justifie certainement pas son salaire de presque 38 millions de dollars à l’année, qui passera au-delà des 40 millions l’année prochaine pour sa dernière année de contrat garantie avec les Nets. Pour Lee, l’objectif est donc de calmer le jeu cette saison, travailler à fond cet été pour que le triple All-Star puisse réaliser un exercice 2024-2025 à 100% :

« À la fin de saison, on va mettre en place certains processus en s’appuyant sur des contributions extérieures qui lui permettront d’enfin aller de l’avant par rapport à ce problème actuel et lui permettre de reprendre sa carrière au niveau qu’il avait avant de se blesser ».

Le retour de Ben Simmons façon 2018 ? Vu le bilan de Brooklyn, les Nets ne diront certainement pas non tant c’est compliqué en ce moment pour les compères de Mikal Bridges, en dehors des places qualificatives du Play-in à ce jour. Benny doit se reprendre en main, rendre fier son mentor LeBron James à nouveau et éviter ainsi de monter en flèche dans les discussions du pire trade de l’histoire.

