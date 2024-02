Après le licenciement de Jacque Vaughn, on peut se pencher sur le siège de Sean Marks. Un siège qui aurait pu être éjectable mais selon Jake Fischer de Yahoo Sports, le GM des Nets devrait rester à son poste pour continuer le travail de reconstruction.

La situation à Brooklyn est compliquée. C’est le moins que l’on puisse dire puisqu’au-delà de la dynamique bien crade, le projet a l’air de stagner. On a une équipe avec des lieutenants mais pas de franchise player en puissance (no disrespect Mikal) autour duquel placer tous ses espoirs. Pour ne rien arranger, les Nets ne possèdent pas de picks pour la draft 2024 à cause du trade pour récupérer James Harden. Le pick 2026 appartient aussi aux Rockets et ceux de 2025 et 2027 peuvent être swappés par Houston qui a complètement dépouillé la franchise New-yorkaise. Heureusement, la franchise a quand même pu récupérer quelques assets en échangeant ce même Harden aux Sixers puis les échanges de Kyrie Irving et Kevin Durant, respectivement à Dallas et Phoenix.

Arrivé en 2016 au poste de General Manager, Sean Marks a complètement redonné vie à la franchise après des années de gestion catastrophiques sous Billy King. Avec des jeunes talents et Kenny Atkinson à la baguette, il a su créer une franchise qui donne envie. Un environnement tellement attirant que ce sont deux superstars qui se pointent à l’été 2019 : Kevin Durant et Kyrie Irving. James Harden est même récupéré à la deadline 2021 pour former un trio de fou furieux. Les travaux de Marks sont très impressionnants et donnent une vraie chance de titre à ce groupe. Malheureusement, les blessures, le COVID, Steve Nash et une pointure trop grande vont les faire échouer et tout va s’écrouler. 3 ans plus tard, plus de Kyrie, KD et Harden remplacés par Dorian, Bridges et Cam. C’est un résumé bref mais ça aurait pu expliquer la volonté de tourner la page côté proprio.

Pourtant, après 8 ans et 3 coachs passés, la confiance de Joe Tsai et Clara Wu Tsai envers leur GM semble être inchangée. Pour la fin de saison, c’est Kevin Ollie qui deviendra entraîneur en attendant cet été. Un été qui devra nécessairement être mouvementé dans la case arrivées… mais aussi dans la case départs.

ESPN Sources: The Brooklyn Nets are promoting assistant Kevin Ollie to interim head coach. He’ll run practice on Tuesday and start coaching on Thursday vs. the Toronto Raptors. pic.twitter.com/oNb0YLwFF2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 19, 2024

Soon, the great Sean Marks will hire his fourth coach.

— Stefan Bondy (@SbondyNBA) February 19, 2024

Marks aura la lourde tâche de reconstruire une nouvelle fois l’effectif alors qu’un air frais aurait pu faire du bien. On ne repart pas complètement de 0, déjà parce qu’il reste mais aussi parce qu’il voudrait construire autour de Mikal Bridges. L’ailier a déjà 28 ans et malgré un niveau en baisse par rapport au printemps dernier, la franchise semble toujours vouloir lui donner les clefs. A voir si c’est la bonne décision.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre mais l’écrivain reste le même. Un écrivain qui a autant fait ses preuves, que fait preuve de mauvais choix. Un écrivain dont la maison d’édition ne veut pas se séparer et qui devra montrer qu’il peut réinstaurer la gagne de l’autre côté du pont.

Source texte : Scott Polacek, Bleacher Report – Adrian Wojnarowski, ESPN.