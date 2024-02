Les Charlotte Hornets se sont récemment séparés de Mitch Kupchak, leur président des opérations basket. Il a toujours un rôle au sein de l’organisation mais en tant que conseiller. Très logiquement, ils sont à la recherche de celui qui aura la lourde tâche de mettre la franchise de Caroline du Nord sur le devant de la scène.

Ces derniers mois, les Hornets ont opéré une restructuration en profondeur de leur management. A commencer par les proprios qui ont changé. Gabe Plotkin et Rick Schnall n’ont pas tardé puisqu’ils ont aussi fait bouger Mitch Kupchak pour reconstruire sur de nouvelles bases. Des nouvelles bases qui devront s’encrer sur un General Manager solide. Justement, on a eu des échos sur les noms qui pourraient les intéresser.

Il y avait déjà eu quelques bruits mais la liste s’est affinée. Selon Marc Stein, on aurait notamment Jeff Peterson qui est l’assistant GM des Nets. Il cite aussi Trajan Langdon (General Manager des Pelicans), Matt Lloyd (vice-président des opérations basket des Wolves) et Austin Ainge (assistant GM des Celtics et fils de Danny Ainge).

Another name to watch in Charlotte’s GM search in addition to those I reported earlier, league sources say, is Boston’s Austin Ainge.

Full story here: https://t.co/GtWhiGgLVa https://t.co/8CLotN6SyA

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 28, 2024

C’est donc une première liste de candidats pour prendre un poste où ils ne devraient pas s’ennuyer. La situation actuelle des Hornets un gros chantier, un très gros chantier. Pas de séries gagnées en Playoffs depuis 2002 et ce n’est même pas une expression. Aucune saison à 50 victoires depuis 1997-98. Rajoutez à cela des affaires hors terrains bien crades et c’est une entreprise de construction pharaonique qui se dresse devant celui qui sera l’heureux élu. Heureusement, on a quelques idées de fondations avec Brandon Miller et LaMelo Ball qui donnent de l’espoir. Deux podiums de draft qui ont montré et montrent des choses très intéressantes dans l’optique d’un futur plus brillant… Pas dur en même temps.

Le prochain GM pourra tout de même commencer son poste avec un haut choix de draft. On espère pour les Hornets qu’il sera le plus haut possible et que le bon choix sera fait. A suivre mais on se bouge du côté de Charlotte pour monter dans les hautes sphères de la NBA pour la… 1ère fois de son histoire.

Source texte : BleacherReport