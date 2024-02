Patty Mills coupé par les Hawks

Patty Mills n’est plus un joueur des Hawks. Le meneur Australien de 35 ans a été coupé par la franchise après une saison limitée en termes d’apport et de temps de jeu. La question de son avenir en NBA n’est pas encore tranchée, car son expérience et son adresse à 3-points pourraient intéresser certaines équipes.

Qui veut d’un meneur rempli de vécu, capable de sortir du bout du banc pour envoyer quelques banderilles et de parler aux jeunes dans le vestiaire ? Patty Mills est disponible. Le meneur vétéran a été coupé par les Hawks, et est donc libre de s’engager au plus offrant. Cette saison, il tourne a 2,7 points de moyenne en 10,2 minutes de jeu, à 38,2% à 3-points quand même, s’il vous plaît. Assez pour intéresser des équipes désireuses d’un profil d’expérience ? Sans doute que oui, puisque son salaire sera sans doute au minimum.

The Atlanta Hawks are waiving guard Patty Mills, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 15-year veteran is shooting 38.2 percent from 3-point range in a limited role this season. pic.twitter.com/6Pdxbz3Kxp

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 29, 2024

L’annonce, faite par Shams Charania, s’accompagne de la suite de la stratégie des Hawks vis-à-vis de ce move : convertir le contrat de Trent Forrest, jusqu’ici en two-way. Le jeune de 25 ans évolue depuis deux saisons entre G League et NBA, et Atlanta a choisi de lui faire confiance.

