Dans un Game 5 à suspense, les Hawks cueillent les Celtics au TD Garden à la surprise générale, 119-117. Trae Young a ressorti Ice Trae du placard pour climatiser une nouvelle salle NBA en Playoffs. Cette série que beaucoup voyaient terminée cette nuit ira donc au minimum en six.

Boston se devait de conclure cette série face aux Hawks au TD Garden, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Jusqu’au money time, la victoire semblait acquise, et puis Trae Young en a décidé autrement.

Pourtant, le début de rencontre avait pris une autre tournure. Certes, la star des Hawks débute motivé, sans Dejounte Murray, avec 9 points, 4 passes à 50% au tir en six minutes. Mais c’était sans compter sur la détermination de Jaylen Brown. Le Jay Brother répond à Ice Trae : 11 points à 5/7 sur la même durée.

Puis, toute l’équipe s’y met dans la suite de la première période. Al Horford s’occupe de contrer tout ce qui bouge (4 blocks), Jaylen Brown a le scoring en main (22 points à 10/13 au tir) et Malcolm Brogdon fait valoir son titre de meilleur sixième homme de la saison avec 12 points à 5/8 au tir. Seul Jayson Tatum passe à côté chez les joueurs au trèfle, mais son collectif rattrape le tir donc pas si grave. Et puis surtout en face, le jeu devient téléphoné et seul Trae Young est en mesure de rivaliser et marquer quelques points. En bref, Boston domine facilement.

Même scénario sur la majeure partie de la deuxième période. Jaylen Brown fait le show, Al Horford construit des murs dans la tête des intérieurs d’Atlanta et en plus Jayson Tatum commence à chauffer salement. Le tout contre un Trae souvent seul, même si son supporting cast commence à se montrer. Bogdanovic rentre ses 3-points, John Collins existe enfin dans cette série et Saddiq Bey porte la second unit. Les Celtics sont tellement en confiance que même Blake Griffin rentre sur le terrain. Beaucoup de confiance à Boston, un peu trop sans doute. À 3 minutes de la fin, les C’s ne mènent que de six points mais maitrisent le rythme du match.

C’est alors que de manière incompréhensible, Boston s’arrête de jouer, pensant que la win est dans la poche et que le prochain match sera contre Joel Embiid et ses potes. Erreur terrible face à un Young en fusion. Le meneur enchaine panier clutch sur panier clutch jusqu’à réussir à prendre le lead. Panique générale dans le Massachusetts. Le public scande “Fuck Trae Young, fuck Trae Young”. Mais comme à New-York, ces chants le rendent plus fort. Le finish est exceptionnel avec Derrick White qui refait passer son équipe devant sur la ligne des lancers. Il reste 9.5 secondes à jouer avec +1 C’s au score. L’action est pour Trae Young, évidemment, qui jump shot à 10m pour climatiser une ville entière. Ice Trae is back et avec la manière : 38 points à 14/33 au shoot, 5/13 de loin, 13 passes, 4 rebonds et 2 interceptions.

Alors que tout le monde voyait les Celtics en finir avec cette série cette nuit, Atlanta fait durer le plaisir. De retour en Géorgie, les Hawks peuvent forcer un Game 7 avec en plus le retour de Dejounte Murray. Désormais, toutes les certitudes s’effondrent et si c’était les Faucons qui créaient l’exploit du comeback du 3-1 lead ?