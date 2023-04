Paolo Banchero élu Rookie de l’année 2023 !

Attendu comme le grand favori des bookmakers, Paolo Banchero a remporté ce mardi le trophée de Rookie de l’année 2023. Une récompense méritée tant le jeune du Magic a régalé cette saison.

Oh quelle surprise énorme ! Nan on déconne bien sûr. S’il y a bien un trophée qui ne laissait pas de place au suspense, c’est bien celui du Rookie de l’année. Malgré les belles saisons de certains de ses concurrents (Kessler, Williams, Mathurin notamment), le trophée semblait promis à Paolo Banchero, intenable pour sa première année à Orlando. Et hop, une heure sonne et voilà que tombe le tweet de Shams Charania de The Athletic pour nous officialiser l’info.

Orlando Magic forward Paolo Banchero has won the 2022-23 NBA Rookie of the Year. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 25, 2023

🚨 OFFICIEL : PAOLO BANCHERO EST ÉLU ROOKIE DE L’ANNÉE 2023 ! pic.twitter.com/sAVnadWfcl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2023

Pour le détail, on remarque que les votants n’ont pas eu à se creuser la tête trop longtemps. Sur 100 votants, 98 ont opté pour Banchero à la première place. On n’est pas passé bien loin d’un perfect pour la pépite.

Orlando’s Paolo Banchero received 98 out of 100 first-place votes for the Rookie of the Year award. Voting: pic.twitter.com/x1uhLfV3cH — Ian Begley (@IanBegley) April 25, 2023

Après Shaquille O’Neal et Mike Miller, le Magic ajoute donc un troisième Rookie de l’année à son palmarès. Il faut dire que les Floridiens ont eu le nez fin avec l’Italo-Américain, finalement choisi en première position de la Draft 2022 alors que Jabari Smith était annoncé à Orlando. 20 points, 6,9 rebonds, et 3,7 passes plus tard, l’ailier-fort a prouvé qu’il était de la trempe des très grands et il devrait s’imposer comme le franchise player en puissance du Magic dans les prochaines années. Avec Banchero à sa tête, les autres jeunes qui progressent du côté de Disney, l’ajout d’un nouveau talent à la prochaine cuvée et potentiellement des renforts à la Free Agency, Orlando pourrait vite redevenir une équipe qui compte dans la Conférence Est.

Source texte : The Athletic / NBA