Victime d’une fracture de l’index lors de la défaite des Kings à Golden State dimanche, De’Aaron Fox avait été annoncé très incertain pour le match crucial de demain à Sacramento. Mais le Renard ne veut pas manquer un tel événement.

Rater un Game 5 de Playoffs, à 2-2 face au champion en titre de Golden State, dans une arène en fusion ? Juste impossible.

C’est en gros ce que De’Aaron Fox nous a fait comprendre ce mardi soir, veille de cette rencontre face aux Warriors qui pourrait bien faire basculer la série d’un côté ou de l’autre. Le Renard a en effet annoncé qu’il sera sur le parquet du Golden 1 Center mercredi, “à 99-100%”, même s’il souffre d’une fracture au niveau de l’index de sa main gauche (sa main de tir).

“There’s no if, ands or buts … I’m playing.” — De’Aaron Fox — Jason Anderson (@JandersonSacBee) April 25, 2023

D-Fox le sait : le Game 5 de demain est le match le plus important de sa carrière. Une victoire, et les Kings ne seront plus qu’à un petit succès de gagner un tour de Playoffs pour aller en demi-finale de conf’ (quelle phrase !). Une défaite, et les Warriors se feront une joie de finir le boulot à la maison, en champion.

Foxie ne peut tout simplement pas manquer ça. Pas maintenant, pas après tout ce qu’il a fait cette saison.

__________

