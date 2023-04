Une dizaine de jours après le grand début des Playoffs, le moment est venu de faire un premier gros point sur le premier tour, conférence par conférence. Après l’Est, on enchaîne dans un second Apéro TrashTalk pour parler de l’Ouest, et là aussi il y en a des choses à dire.

Après quatre matchs, la seule série à 2-2 est à l’Ouest, et plus particulièrement en Californie du Nord. La confrontation entre Warriors et Kings tient en effet toutes ses promesses, et on va la passer en revue avec le mode Hexpert activé. Autre série qui fait beaucoup parler : Grizzlies – Lakers. LeBron James et ses copains mènent 3-1 dans cette confrontation et sont tout proches d’atteindre les demi-finales de conférence pour affronter soit Golden State soit Sacramento. Dans l’autre partie du tableau, les Nuggets et les Suns devraient logiquement se retrouver au tour suivant, eux qui dominent respectivement Minnesota et des Clippers privés de Kawhi Leonard et Paul George (3-1).

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !