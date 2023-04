Une dizaine de jours après le grand début des Playoffs, le moment est venu de faire un premier gros point sur le premier tour, conférence par conférence. On commence par l’Est dans ce premier Apéro TrashTalk, et il y en a des choses à dire.

Une série qui est déjà terminée, et trois autres qui sont à 3-1, autant dire qu’on commence à y voir clair dans la Conférence Est. On commence à y voir clair, mais pas forcément comme on pouvait le penser il y a encore dix jours. Car si la qualification des Sixers sur les Nets (4-0) et le scénario de Celtics – Hawks (3-1) ne sont absolument pas surprenants, on n’imaginait pas les Knicks dominer les Cavaliers de la sorte, et surtout pas les Bucks être au bord du précipice face au Heat du monstrueux Jimmy Butler. Cela nous donne de quoi bien discuter, série après série, pour analyser et expliquer ce qui se passe vraiment sur les parquets NBA en ce moment.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !