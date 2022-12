De passage dans le podcast The Old Man & The Three animé par J.J. Redick, le first pick de la Draft 2022 Paolo Banchero a révélé qu’il ne s’attendait pas à sa place de numéro 1 à la grande cérémonie. Ce qui peut paraître complètement fou au regard des performances de l’Américano-italien pour ses grands débuts dans la Ligue.

Ces dernières années, qui a vraiment fait l’unanimité de bout en bout sur son statut de first pick à l’approche de la Draft ? On pense à Zion Williamson, voire à Cade Cunningham. Mais Paolo Banchero ne faisait pas vraiment partie de ceux-là.

Paolo était dans la discussion, à n’en pas douter, et le voir hors du podium aurait été une immense surprise. Mais la saison universitaire précédant la grande cérémonie fut un long coude-à-coude face à Chet Holmgren, avec Jabari Smith Jr. en arbitre. Jusqu’aux dernières heures avant le verdict, bien malin celui qui pouvait prédire avec certitude l’ordre de la Draft 2022. C’est finalement Banchero qui est sorti en premier, mais le suspense était tel que lui-même ne s’y attendait pas vraiment.

“Going into that day, I was pretty much 100% sure I was gonna go maybe no. 2, but most likely no. 3.” @Pp_doesit reflects on his draft day experience. Full episode with @jj_redick and @talter drops 12/21. pic.twitter.com/P0VQNgSFv7 — TheOldMan&TheThree (@OldManAndThree) December 20, 2022

“En sortant du lycée, je n’avais jamais été classé numéro un. Pendant toutes ces années, j’ai toujours été top 5, top 3, mais jamais LE numéro un, et cela m’ennuyait un peu […] Quand j’étais à la fac, on a commencé à parler de moi comme d’un numéro un, mais il y avait toujours des gens pour dire que je n’avais pas de défense, pas de shoot, et qui me descendait en 3 ou 4. Je me suis servi de cela comme motivation […] Cela comptait beaucoup pour moi d’être pris en #1, c’est pour cela que j’ai pleuré […] J’étais quasiment sûr d’être choisi en #3, peut-être en #2, si cela avait été le cas je n’aurais sans doute pas pleuré.”

C’est pourtant peu dire que l’ancien Dukie assume son statut. Le jeune homme tourne en effet à presque 22 points par match à quasiment 45% d’adresse depuis ses débuts dans la Grande Ligue. Il a saisi le costume de franchise player du Magic avec la même assurance que celle avec laquelle il devrait ravir le trophée de Rookie de l’Année dans quelques mois (Ben Mathurin n’est pas d’accord), ce qui est plus que prometteur pour la suite.

Paolo Banchero a effectivement eu des raisons d’être surpris par son statut mais l’assume aujourd’hui sans aucun problème, pour le plus grand bonheur des fans d’Orlando. Et s’il pouvait y avoir discussion sur son rang à la Draft, le rookie fait en tout cas le nécessaire sur les parquets pour éteindre celle sur le meilleur joueur de la promotion.

Source texte : The Old Man & The Three