Le buzzer beater marqué par Shai Gilgeous-Alexander face à Portland tout récemment est déjà son troisième tir réussi dans les deux dernières secondes d’une rencontre cette saison. Pas de doute, SGA fait partie des joueurs les plus clutch du circuit NBA, peut-être même le plus clutch. La preuve en images et en stats.

19 décembre 2022 vs Blazers

Les hommes de Mark Daigneault, qui tentent tant bien que mal de ne pas se faire décrocher dans la lutte pour le play-in, reçoivent la bande de Damian Lillard, à la lutte pour le top 6. La rencontre est serrée de bout en bout, les deux équipes démarrent le quatrième quart-temps à égalité (Val-de-Marne de part et d’autre). Shai Gilgeous-Alexander porte sa team à bout de bras et finit la rencontre avec 35 points, en étant le seul parmi les siens à dépasser les 15 unités. Mais surtout, il finit la rencontre au sens propre du terme puisque, servi sur une remise en jeu à trois secondes de la fin alors que le score est toujours à égalité, c’est lui-même qui se charge d’achever Justise Winslow et toute la franchise de l’Oregon au buzzer.

16 novembre 2022 @ Wizards

SGA followed up his back-to-back 37-point games with 42 points and a game-winner in the @okcthunder win! #ThunderUp ⚡ @shaiglalex: 42 PTS, 6 REB, 7 AST ⚡ pic.twitter.com/oLjmXGAhQj — NBA (@NBA) November 17, 2022

Tel Marcus Rashford au Parc des Princes, Shai va climatiser toute la capitale en ce soir d’automne. Pas de buzzer beater cette fois-ci, mais un remarquable stepback derrière l’arc pour repasser en tête d’une toute petite unité, qui ne laisse aux coéquipiers de Monte Morris – malheureux danseur de salsa sur cette action – qu’à peine une seconde pour revenir (chose qu’ils ne feront pas). Là encore, le Canadien ponctue une performance monumentale à 42 points, secondé par Luguentz Dort à seulement 16 unites, face aux 70 points combinés du Big Three (lol) Beal – Porzingis – Kuzma. Le score en reste là, la win pour le Thunder et le top 10 de la night pour SGA.

18 décembre 2021 vs Clippers

Décidément, voilà une période de l’année qui réussit bien à Shai Gilgeous-Alexander puisqu’un an avant sa récente mise à mort des Blazers, le pick #11 de la Draft 2018 assassinait la franchise qui lui avait offert ses débuts dans la Grande Ligue : les Clippers. Si “SGA” ne marque que 18 points dans cette rencontre, il est bien l’homme du money time. Alors que les siens sont menés de quatre points à 17 secondes du terme, c’est bel et bien lui qui va déborder Justise Winslow (décidément) pour revenir à -2, envoyer très intelligemment ce même Winslow balancer deux briques depuis la ligne, avant d’achever l’autre franchise de Los Angeles d’un stepback à trois-points – son move signature – face à Nico Batum.

Shai is on another planet 🤯 pic.twitter.com/2og4SDzPZC — Legion Hoops (@LegionHoops) December 20, 2022

La petite stat du jour : avec trois paniers pour la gagne inscrits dans les deux dernières secondes d’un match cette saison, Shai Gilgeous-Alexander rejoint des grands noms du money-time telles que Joe Johnson, Brandon Roy, Vince Carter, Gilbert Arenas ou encore… David West (???), mais il revient surtout à une longueur d’un maître en la matière, Kobe Bryant version 2009-10.

Avec un peu moins de malchance pour SGA et son équipe, d’autres tirs ultra-clutch, comme face aux Pelicans ou aux Bucks ces derniers mois, auraient également pu se retrouver dans ce classement. Quoi qu’il en soit, le très probable futur All-Star commence déjà à avoir une belle collection de moments marquants dans le money time.