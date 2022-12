Sans prévenir, LeBron James passe en ce moment un casting pour le remake du film Benjamin Button. En tout cas, c’est l’impression que donne le King, qui enchaîne perf sur perf et record sur record ces derniers temps. Et en parlant de record justement, cette fin d’année 2022 nous offre l’occasion de faire un check point sur LE record par excellence : celui du plus grand nombre de points marqués en carrière.

Si le cyborg de bientôt 38 ans a manqué quelques matchs depuis le début de saison, ses stats sont sans précédent pour un joueur évoluant dans sa 20e campagne NBA. 27 points, 8,5 rebonds et 6,5 passes décisives de moyenne, lunaire. Et avant son absence à Phoenix en début de semaine, Bron Bron s’est même permis de claquer une série de quatre matchs consécutifs à plus de 30 points. De quoi filer des sueurs froides à Kareem Abdul-Jabbar, qui voit son avance sur la all-time scoring list fondre comme neige au soleil.

1) Kareem Abdul-Jabbar : 38 387 points en carrière

2) LeBron James : 37 655 points en carrière

Un calcul rapide pour aider les moins matheux d’entre nous : ça ne laisse entre les deux hommes qu’une maigre différence de 732 points. Soit un peu plus de la moitié de l’écart qui les séparait avant le début de la saison (1 325). En seulement 22 matchs, Bron Bron a déjà réussi à inscrire 593 points et pourrait bien rattraper le KAJ plus vite qu’on ne le pensait.

En admettant que le King conserve son rythme actuel de 27 points par match, il ne lui faudrait donc que 27 à 28 matchs pour s’asseoir sur le trône de l’un des records les plus prestigieux. Qu’est-ce que ça donne niveau date ? Bon, pour avoir une estimation du match auquel le record du roi du skyhook sera dépassé, il va falloir poser un sérieux “si”. Si LeBron joue tous les matchs à venir des Lakers ET parvient à conserver son niveau de production, les estimations nous amènent au 11 février, lors d’un déplacement dans la baie de San Francisco pour affronter les Warriors du chef Curry.

Faire tomber le record avant le All-Star Game ? Possible, donc. Mais peu probable si l’on essaye d’être pragmatique. Tentons de prédire les matchs manqués par LeBron : en 30 rencontres des Angelinos, le King a dû s’absenter à huit reprises. S’il venait à garder le même “taux” d’absences, il faudrait probablement patienter jusqu’au mois de mars, peut-être le 10 lors de la réception des Raptors. Et même dans l’éventualité où LeBron venait à “tomber” à 25 points de moyenne, il pourrait être à même de franchir le fameux cap à New Orleans le 14 mars prochain.

27 points par match à plus de 37 ans, c’est évidemment un record. Mais pour avoir une petite idée de l’écart qui sépare Bron Bron de n’importe quel joueur à son âge, sachez que le précédent record appartenait justement à Kareem Abdul-Jabbar lors de la saison 1985-86, avec 23,4 points par match. Qui plus est, LeBron va dans une dizaine de jours souffler ses 38 bougies, et une moyenne au-delà des 20 points à cet âge n’a été atteinte qu’à cinq reprises au cours de l’histoire.

Kevin Durant on LeBron approaching the all-time scoring record for the NBA. 🗣 https://t.co/cbozihdA7x pic.twitter.com/CCfriN1RJR — theScore (@theScore) November 25, 2022