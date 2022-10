Alors qu’il entame sa vingtième saison en NBA, LeBron James devrait (une fois de plus) aller chercher de nouveaux records à ajouter à sa collection et notamment celui que tout le monde attend : le titre de meilleur marqueur All-Time devant Kareem Abdul-Jabbar.

Les années passent, les champions changent, les coachs se succèdent mais LeBron James semble lui toujours le même. Malgré ses 37 ans (et bientôt 38), le King continue de martyriser les défenses adverses soir après soir. Alors que beaucoup de stars voient leurs stats diminuer drastiquement sitôt passée la seconde partie de la trentaine, LBJ lui n’en a cure. 30,3 points, 8,2 rebonds, 6,2 passes, voilà la ligne de stats qu’il nous a sorti la saison passée, échouant à un rien du titre de meilleur scoreur 2021-22. C’était d’ailleurs sa seconde meilleure moyenne au scoring en carrière, la meilleure depuis… 2006 ! Toujours aussi monstrueux en attaque, le natif d’Akron en a profité pour dépasser Karl Malone au classement des meilleurs scoreurs all-time, grimpant à la seconde place de cette hiérarchie mythique. Devant, il n’y a désormais plus que Kareem Abdul-Jabbar et celui-ci est à portée de vue. Seuls 1325 points séparent l’ailier des Lakers de l’ancien pivot. Sur une saison normale en 82 matchs, cela fait environ 16 points de moyenne. Pour un joueur comme LeBron qui n’est jamais descendu sous les 20 points sur une saison, c’est du gâteau. Reste à savoir quand il le dépassera. Si le Chosen One tournait à 25 points de moyenne cette année, il lui faudrait exactement 53 matchs pour rattraper le numéro un.

Un nouveau moment fort dans l’histoire de la NBA va donc très certainement s’écrire cette saison et le King va renforcer un peu plus sa legacy en devenant le meilleur scoreur all-time de la Ligue. Il pourra alors se focaliser sur d’autres exploits comme celui du nombre de paniers inscrits en carrière. Là encore, il est derrière KAJ mais avec un gap qui protège pour le moment le pivot mythique du Showtime (15837 contre 13543). Logique, puisque l’ancien Lew Alcindor ne tirait pas à 3-points, il avait donc plus de paniers à mettre. À titre d’indication, LeBron a inscrit 640 paniers l’an passé (en tournant à 30 pions par match). Il lui faudrait donc quatre saisons minimum pour détrôner une fois de plus Jabbar. Compliqué même s’il ne faut jamais dire impossible avec BronBron. Concernant les objectifs plus atteignables, on peut aussi évoquer le classement des meilleurs passeurs all-time. Actuellement septième, LBJ n’a que 96 caviars de retard sur Magic Johnson et il pourrait même aller chercher Mark Jackson voire Steve Nash s’il évite les bobos et qu’il reste régulier. Il pourrait donc, si tout va bien, se retrouver en fin de saison meilleur scoreur et quatrième meilleur passeur all-time. Bon courage à quiconque voudrait l’imiter.

LeBron James va jouer sa 20ème saison en NBA et comme souvent il va aller dépoussiérer les bouquins d’histoire de la Ligue. Le record de points de Kareem Abdul-Jabbar va tomber dans les prochains mois, quel sera le suivant sur la liste du King ?