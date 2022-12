Grosse soirée pour LeBron James et les Lakers. Aux côtés d’un Anthony Davis XXXL, le King, particulièrement clutch, a donné la victoire aux angelinos. Son altesse en profite même pour gagner une place sur la liste des meilleurs passeurs de l’histoire de la Grande Ligue, devançant un certain Magic Johnson.



Quels records LeBron James n’aura-t-il pas d’ici la fin de sa carrière ? Une question que l’on peut légitimement se poser au vu de la tendance du King à faire tomber les Milestones une à une. La dernière en date n’est autre que la sixième place nouvellement acquise par BronBron au classement All-Time des meilleurs distributeurs de caviars de NBA. La longévité du King aura finalement eu raison du record de Magic Johnson, et quoi de plus approprié que de reléguer le meneur showman des Lakers version eighties en portant le maillot de violet et d’or sur les épaules ? On vous le demande…

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 6th all-time in total assists! pic.twitter.com/FG6nL9937b — NBA (@NBA) December 3, 2022

Ce record, LeBron le pose qui plus est dans une victoire extrêmement précieuse, conquise à Milwaukee, notamment grâce au match énormissime d’Anthony Davis aux côtés du King. Le Chosen One termine d’ailleurs co-meilleur passeur du match, avec son coéquipier Russell Westbrook. Les deux stars terminent la rencontre avec 11 sucreries distribuées. C’est au cours du quatrième quart temps, sur cette action précisément, que le cyborg des Lakers entre dans l’histoire :

LeBron James has officially passed Magic Johnson for the 6th most assists of all-time. History for the 👑 pic.twitter.com/tE5s3gSqSg — NBA (@NBA) December 3, 2022

Et maintenant, qu’en est il du prochain nom sur la liste ? Ce n’est autre que Mark Jackson, incroyable playmaker des Knicks et partenaire du grand Patrick Ewing, mais également meneur des Pacers aux côtés de Reggie Miller lors des Finales 2000 qui avaient offert leur premier titre à Kobe et Shaquile O’Neal. Mark Jackson, c’est aussi le seul joueur a avoir dépassé les 10 passes décisives de moyenne par match dès sa saison rookie ! Si le nom est moins évocateur que ses voisins dans le classement, ne vous y trompez pas : quand on parle de passes, Jackson est l’un des plus grands noms de l’histoire de ce sport. Avec ses 10 144 passes décisives en carrière, LeBron James n’est désormais plus qu’à 190 unités du meneur des années 90, et à 191 de Steve Nash et le King ne devrait avoir aucune difficulté à franchir ce cap dès cette saison avant de tenter de s’attaquer au podium.

Le temps ne semble pas avoir d’effet sur LeBron James. À bientôt 38 ans et presque 1400 matchs joués, le Chosen One continue d’enchaîner les records comme si son prime s’était étendu de sa draft en 2003 à sa retraite… on ne sait quand.