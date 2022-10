Classique parmi les classiques, la preview globale de franchise est prête pour le client du jour. Direction Los Angeles pour se pencher sur les Lakers, et avoir une vision globale de ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui pourrait se passer dans l’équipe de Darvin Ham sur la saison NBA 2022-23.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Un calvaire, c’est à-peu-près la description qu’on peut faire de la saison des Lakers. On les annonçait comme un potentiel rouleau compresseur après leur recrutement estival étoilé mais la mayonnaise n’a jamais pris à Los Angeles et les blessures sont venus mettre LeBron James puis Anthony Davis sur la touche pour de longues semaines. Le Big 3 assemblé avec Russell Westbrook n’a pu être aligné que 21 fois l’an passé et même là on sentait que le fit n’était pas incroyable. De retour dans sa Californie natale, Brodie espérait venir décrocher la bague après laquelle il court tant mais ses performances décevantes ont fini par lasser les fans de la Crypto.com Arena, qui n’ont pas hésité à le siffler à plusieurs reprises. On imaginait L.A. finir à minima au Play-in Tournament mais la seconde partie de saison a été tout simplement cataclysmique pour des Lakers en roue libre. Entre le All-Star Game et la fin de la régulière, les Purple and Gold affichaient un bilan de 6 victoires pour… 18 défaites. De quoi se faire rattraper par les Pelicans mais aussi les Spurs et finir à la onzième place, la place du con. Un immense échec qui a coûté sa place à Frank Vogel, viré une seconde après son dernier match. La légende veut qu’il n’a même pas eu le temps de prendre sa douche.

Le marché de l’été

Ils partent : Malik Monk, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Carmelo Anthony, Stanley Johnson, Mac McClung, D.J. Augustin, Avery Bradley, Kent Bazemore, Wayne Ellington, Mason Jones

Malik Monk, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Carmelo Anthony, Stanley Johnson, Mac McClung, D.J. Augustin, Avery Bradley, Kent Bazemore, Wayne Ellington, Mason Jones Ils prolongent : LeBron James

LeBron James Ils arrivent : Dennis Schröder, Patrick Beverley, Lonnie Walker IV, Juan Toscano-Anderson, Thomas Bryant, Damian Jones, Troy Brown Jr., Scotty Pippen Jr., Cole Swider

L’été dernier, Rob Pelinka avait misé sur une foule de vétérans, anciennement All-Stars pour la plupart, afin de viser de nouveau les sommets. La saison catastrophique des siens a poussé le GM à changer drastiquement ses plans. Au revoir les anciens en bout de piste et on les remplace par des joueurs dans la force de l’âge, des garçons qui ont moins de kilométrage au compteur. Finances dans le rouge obligent, L.A. n’a pu offrir que des contrats minimums ou la mid-level exception pour faire son shopping. Dennis Schröder débarque après un EuroBasket magnifique avec l’Allemagne, Lonnie Walker IV va tenter de combler en partie le départ de Malik Monk en sortie de banc, Juan Toscano-Anderson et Troy Brown sont des bons ajouts sur les ailes alors Thomas Bryant et Damian Jones viennent renforcer la raquette. À côté de ça, Patrick Beverley arrive pour remplacer le décevant Talen Horton-Tucker et il vient retrouver son vieil ennemi Russell Westbrook, que Rob Pelinka n’a pas réussi à échanger cet été. Vu l’effectif actuel et les manques à combler, on pourrait bien voir un ou des nouveaux trades dans les prochains mois.

Le roster 2022-23 des Los Angeles Lakers

Meneurs : Russell Westbrook , Patrick Beverley, Dennis Schröder, Scotty Pippen Jr. (TW)

: , Patrick Beverley, Dennis Schröder, Scotty Pippen Jr. (TW) Arrières : Kendrick Nunn , Lonnie Walker IV, Austin Reaves, Max Christie

: , Lonnie Walker IV, Austin Reaves, Max Christie Ailiers : LeBron James , Troy Brown Jr., Juan Toscano-Anderson, Cole Swider (TW)

: , Troy Brown Jr., Juan Toscano-Anderson, Cole Swider (TW) Ailiers-forts : Anthony Davis , Wenyen Gabriel

: , Wenyen Gabriel Pivots : Damian Jones , Thomas Bryant

En orange les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

Darvin Ham ayant été bien mystérieux pendant le Media Day, c’est toujours le flou concernant le cinq de départ des Lakers et notamment le rôle de Russell Westbrook cette saison. On souhaite bien du courage à ceux qui veulent deviner les plans du nouveau coach des Lakers. Pour le reste de l’effectif, un peu d’embouteillage sur le backcourt, des postes bien doublés sur le frontcourt, ce qui devrait permettre à Ham de jouer avec un cinq « classique » ou une configuration plus small ball avec Davis en cinq et éventuellement LeBron James qui se décalerait probablement en quatre par séquences. Pour le reste, les manques semblent quand même assez clairs avec peu de shooteurs et des grosses limites défensives sur les extérieurs.

Une petite vidéo en passant ?

En deux noms : LeBron James et Anthony Davis.

Monstrueux la saison passée, le King reste l’un des joueurs les plus fiables en TTFL et il sera une fois de plus parmi nos picks préférés cette saison. À ses côtés, Anthony Davis reste un monstre sacré de la TrashTalk Fantasy League, l’un des rares joueurs qui peut approcher les 100 points chaque saison. Derrière eux, seul Russell Westbrook peut être un choix intéressant mais l’irrégularité du garçon et son rôle incertain cette saison (sixième homme ?) font que Brodie sera peut-être un peu moins valuable que par le passé.

Infirmerie des Lakers, le point sur les blessures

Quand on s’intéresse à l’infirmerie des Lakers, six noms ressortent. Thomas Bryant pour commencer, a retrouvé les Wizards à la mi-saison, quittant l’infirmerie après s’être rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. Sorti rapidement de la rotation à Washington, il a annoncé être à 100% pour la reprise. Kendrick Nunn, quant à lui, a connu une saison blanche suite à une contusion osseuse au genou droit subie pendant la pré-saison. Alors que la majorité des joueurs reviennent rapidement, il a dû ralentir plusieurs fois sa rééducation pour éviter une fracture de stress. Il vient d’être autorisé au contact et participe actuellement au training camp. Dennis Schroeder a pour sa part connu plusieurs alertes la saison passée. Il a manqué un match en novembre et quatre en mars pour des entorses de la cheville droite avant de rater les sept dernières rencontres de la saison pour des douleurs à l’épaule. Bien en forme à l’EuroBasket, il ne lui reste qu’à régler ses problèmes de… visa pour rejoindre le training camp. LeBron James a lui aussi connu plusieurs alertes la saison dernière. Il a raté deux matchs pour une entorse de la cheville droite en octobre, dix au total pour une tendinopathie du muscle droit abdominal, six pour une inflammation du genou gauche et sept pour une entorse de la cheville gauche. Beaucoup de bobos la saison dernière pour LeBron et les Lakers le savent : il faudra le préserver cette saison. Patrick Beverley n’a lui connu que deux vraies alertes la saison dernière. Il a manqué six matchs en novembre pour une élongation des adducteurs gauches et onze au total pour une entorse de la cheville droite (cinq en janvier et six sur le reste de la saison). Anthony Davis, pour finir, a encore passé du temps à l’infirmerie. Première alerte en décembre avec deux matchs manqués à cause de douleurs au genou gauche suite à un choc avec Jaden MacDaniels puis, revenu trop tôt, il a finalement été absent pour dix-sept rencontres après le diagnostic d’entorse du ligament collatéral médial. Deuxième alerte en janvier : il a manqué un match pour des douleurs au poignet droit qui l’ont gêné jusqu’à la fin de saison. Dernière alerte en février : une entorse du pied droit lui a fait manquer dix-huit rencontres. Pour conclure, beaucoup de joueurs à surveiller du côté des Lakers, avec des stars qu’il faudra économiser et chouchouter pour éviter un nouvel enchaînement de blessures.

Quels objectifs cette saison ?

Avec un trio LeBron James – Anthony Davis – Russell Westbrook sur le parquet, les Lakers ne peuvent pas ou du moins n’ont pas le droit de se cacher. Le titre est évidemment l’objectif mais, à l’instant T, il paraît hautement improbable vu l’effectif en place, la dynamique de la saison dernière et une concurrence qui n’a fait que de se renforcer ces derniers mois. Avant de parler Larry O’Brien, L.A. doit déjà se remettre la tête à l’endroit et retrouver quelques certitudes sur le terrain. La défense, qui était la fierté du groupe champion en 2020, a coulé à pic et l’attaque est bien trop dépendante des exploits d’un LeBron James en mode cyborg mais qui a plus côtoyé l’infirmerie que jamais auparavant. Le King sera encore au rendez-vous en 2023 mais il a grandement besoin que ses coéquipiers step-up et ça commence par un Anthony Davis qui doit s’imposer comme le leader de ce groupe. Défensivement comme offensivement, le Brow est la clef d’une grande saison à Los Angeles mais il faut que son corps le laisse (enfin) en paix.

Reste à voir ensuite ce qu’il adviendra de Russell Westbrook. Annoncé dans plusieurs rumeurs de trade, le marsupilami est toujours en place et lui aussi pourrait avoir un rôle majeur sur les ambitions de son club. Soit en acceptant un rôle différent (sixième homme ?), soit en faisant ses bagages pour que L.A. récupère des role players qui apporteront shooting et défense. Ce groupe manque cruellement de 3&D, des profils qui ont toujours été très importants autour de LeBron James. Si les Lakers veulent concourir pour autre chose que le Play-in, Rob Pelinka aura peut-être à bouger ses pions en cours de saison. On pense bien sûr à Brodie et les deux picks de Draft 2027 et 2029.

Le pronostic du rédacteur

39 victoires – 43 défaites : 9e place à l’Ouest. Très difficile de se projeter sur le potentiel de ces Lakers. D’un côté, il y a toujours l’espoir d’un duo LeBron / AD en pleine forme capable de porter l’équipe comme ils l’avaient fait dans la bulle d’Orlando. D’un autre côté, on se doute que les bobos risquent encore de poser des problèmes et l’effectif autour n’est pas non plus incroyable. Quid du rôle de Westbrook ? Est-ce que tout le monde va se mettre au service du collectif ou le vestiaire va encore ressembler à une poudrière comme l’an dernier ? L’arrivée de Darvin Ham apporte un souffle nouveau sur un groupe qui a clairement besoin d’idées neuves pour repartir de l’avant mais qui semble à la fois en bout de cycle. Autant dire qu’un nouvel exercice comme celui de l’an dernier risquerait de faire tomber des têtes à tous les niveaux (Rob Pelinka ?).

Voici la preview des Lakers pour la saison 2022-23, et Los Angeles espère vibrer de nouveau avec l’ambiance des Playoffs. Le Big 3 des Angelinos entame son an II dans la Cité des Anges et le seuil d’erreur semble infime. Les Lakers contenders, on y croit ou pas ?