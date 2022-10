Si les Lakers sont passés complètement au travers de leur saison 2021-22, LeBron James a lui repoussé encore un peu plus les limites de la nature. Malgré certains bobos, malgré les nombreuses défaites des Lakers, le King a enchaîné mixtapes et highlights. Best-of !

30,3 points, 8,2 rebonds, 6,2 passes, plus de 52% de réussite au tir dont 36% du parking. La ligne de stats est folle déjà de base, elle devient carrément historique quand on sait qu’elle a été réalisé par un mec de 37 ans. Dans sa 19e saison NBA, LeBron James a montré qu’il n’était pas encore prêt à succomber face au Maître du Temps, autant dans les chiffres qu’à travers les highlights qu’il a pu nous proposer soir après soir. Des gros tomars, il y en a eu comme d’hab. Des chasedown blocks, en veux-tu en voilà. Des caviars ? Bien évidemment puisque ça reste l’une des grandes spécialités du King. Et à ça vous pouvez ajouter aussi quelques shoots du logo parce que sinon c’est pas drôle. Dans le marasme général des Lakers, les exploits de LeBron étaient l’une des seules raisons valables de se lever à 4h30 la nuit pour continuer à mater la franchise pourpre et or. Voir LBJ sortir sa fameuse célébration – The Silencer – comme au bon vieux temps un soir de novembre dans l’Indiana, c’est typiquement le genre d’image qui nous donne l’impression que ce joueur-là est tout simplement éternel. Bien évidemment, comme tout le monde, il arrivera un temps où LeBron ne sera plus vraiment LeBron et où il raccrochera les sneakers. Mais ce temps n’est pas encore venu, alors profitons-en au maximum.

La 19e saison de LeBron James restera comme l’une de ses plus folles en matière de stats malgré l’échec retentissant des Lakers. Et elle restera surtout comme la meilleure saison de l’histoire pour un joueur de 37 ans, sans aucun débat possible.